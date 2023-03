Vanavond op tv: een working-class hero, de vleugels van Van Aert en een advocaat op een Harley Davidson

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Rain Dogs’

Alleenstaande moeder Costello Jones (een heerlijk grofgebekte Daisy May Cooper) zoekt haar toevlucht in de betaalde liefde en sporadisch gebedel bij haar rijke maar toxische homovriend Selby (Jack Farthing) om de eindjes aan elkaar te knopen en haar dochter Iris een min of meer normale jeugd te schenken. Met donkere humor schetst deze veelbelovende achtdelige HBO/BBC-coproductie een onthutsend beeld van de uitzichtloze situatie van veel working-class mums in post-brexit Groot-Brittannië.

Nu te zien op Streamz

‘All-in Team Jumbo Visma’

Terwijl Formule 1-liefhebbers op Netflix terechtkunnen voor een blik achter de schermen in ‘Drive to Survive’, hebben wielerfans tegenwoordig een abonnement op Prime Video nodig. De zesdelige docureeks ‘All-In’ toont op meeslepende wijze hoe Team Jumbo-Visma het wielerjaar 2022 beleefde. Vooral de afleveringen over de Tour de France, met een ronduit indrukwekkende Wout van Aert en een ontketende Jonas Vingegaard, zijn om vingers en duimen bij af te likken.

Nu te zien op Prime Video

‘UEFA Champions League: Benfica - Club Brugge’

Club Brugge gaat in Lissabon op zoek naar een half mirakel. De manschappen van coach Scott Parker moeten een 0-2-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen om door te stoten naar de kwartfinales. In de andere wedstrijd van vanavond moet Chelsea in eigen huis een 0-1-nederlaag tegen Dortmund uitwissen.

Om 20.35 op VTM 2

‘Fashion Babylon - Het verborgen leven van fashion influencers’

Michelle Elie, Casey Spooner en Violet Chachki schuimen als fashion influencers de internationale modewereld af. De kleurrijke verschijningen missen geen enkele show en aanschouwen steevast vanop de eerste rij de nieuwste creaties op de catwalk. Ze hebben talloze volgers op Instagram, maar – zo leert deze docu – dat blijkt geen garantie op een comfortabel leven zonder financiële zorgen.

Om 22.35 op NPO 2

Matthew Rhys in 'Perry Mason' Beeld TMDb

‘Perry Mason: seizoen 2'

Robert Downey Jr. werkte tien jaar aan een reboot van ‘Perry Mason’, de legendarische misdaadserie uit de jaren 50 over een getormenteerde strafrechtadvocaat in het Los Angeles van net na de Grote Depressie, om uiteindelijk de hoofdrol te geven aan Matthew Rhys: ‘Perry Mason voelt zich niet per se thuis in een rechtszaal, maar hij kan het niet laten: hij stoort zich te zeer aan onrecht.’

Nu te zien op Streamz

