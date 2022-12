Vanavond op tv: Een zaalshow van Lieven Scheire, een gangsterfilm en één van de ontroerendste series aller tijden

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘State of the Union’ (seizoen 2)

Een reeks met korte afleveringen van 10 minuten waarin niet meer te zien is dan een koppel dat telkens afspreekt in hetzelfde café om even bij te praten, alvorens hun wekelijkse afspraak bij de relatietherapeut te ondergaan. Klinkt vrij saai, maar juist die eenvoud maakt ‘State of the Union’ briljant - al helpen ook de knetterende dialogen van de Britse auteur Nick Hornby daar zeker bij. In het tweede seizoen verhuist de setting naar het Amerikaanse Connecticut en focussen we op een nieuw koppel, gespeeld door Brendan Gleeson en Patricia Clarkson.

Om 22.15 uur op Canvas

‘The Untouchables’

Gangsterfilm van Brian De Palma, over het team FBI-agenten onder leiding van Eliot Ness (Kevin Costner) dat Al Capone (Robert De Niro) ten val bracht. De visuele stijl doet bewust aan de spaghettiwesterns van Sergio Leone denken, wat enkel wordt versterkt door de heerlijke soundtrack van Ennio Morricone.

Om 22.45 uur op VTM 4

Beeld rv

‘Ratatouille’

Eén van Pixars mooiste animatiefilms, destijds begonnen door Tsjechisch regisseur Jan Pinkava, maar na veel gerommel achter de schermen overgenomen door Brad Bird. Het verhaal knettert van de nostalgische romantiek en de vele kookscènes bezorgen je het water in de mond. Klassiekertje!

Om 13.45 uur op VTM

Beeld DPG Media

‘DNA - De zaalshow’

Welke ontwikkelingen staan er te trappelen aan de uitgang van het lab om binnenkort ons dagelijkse leven binnen te treden? Lieven Scheire zocht het uit voor zijn zaalshow over DNA, waarmee hij heel Vlaanderen rond tourde. In navolging van het tv-programma dat hij er samen met Frances Lefebure over maakte, wordt die zaalshow nu ook op VTM uitgezonden.

Om 20.45 uur op VTM

‘Stolen: Catching the Art Thieves’

Elk jaar wordt er voor miljarden euro’s aan kunst gestolen. Het is dan ook de meest lucratieve misdaadhandel na wapens en drugs. In 2004 wordt ‘De schreeuw’ van Munch van een galeriewand gerukt in Oslo. De rechercheurs die de diefstal van het wereldberoemde werk onderzochten, beschrijven een ingewikkeld en gevaarlijk onderzoek dat blootlegt hoe ver criminelen bereid zijn te gaan om vrijuit te kunnen gaan voor moord.

Om 20.10 uur op Canvas

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids