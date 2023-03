Vanavond op tv: ‘Eigen kweek’ in Griekenland, de twintigers van ‘Dertigers’ en egoïstische yuppie Tom Cruise

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Viva la feta’

Vanavond begeeft Wim Willaert zich naar het Griekse eiland Sifnos in ‘Viva la feta’. Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis nemen hun gast mee naar het strand voor een West-Vlaams ‘ploefke’ in de Egeïsche Zee. Het drietal trekt samen op verkenning om vogels te spotten, tot hun gids plots verschijnt met een jachtgeweer. Hoe dat afloopt, verklappen we niet.

Om 21.00 op Play 4

‘Dertigers’ (nieuw seizoen)

Op Eén begint een nieuw seizoen van ‘Dertigers’, die eigenlijk vooral twintigers blijken. Hoofdpersonages Laura, Nele, Jonas, Ruben en Sami, wonend in de groene gordel van Brussel, leerden elkaar in hun tienerjaren kennen op de Chiro. Zoveel jaren later zijn ze - u raadt het - dertigers en bouwen ze hun leven uit. De vriendengroep ervaart de druk die er door hun omgeving, de maatschappij en sociale media wordt opgelegd.

Om 21.30 op Eén

‘Finding Michael’

De docu ‘Finding Michael’ volgt het verhaal van Britse ondernemer en tv-persoonlijkheid Spencer Matthews die op tienjarige leeftijd plots het nieuws kreeg dat zijn oudere broer, Michael Matthews, vermist was. Op zijn 22ste bereikte hij als jongste Brit ooit de top van de Mount Everest, maar werd hij in zijn afdaling verrast door een sneeuwstorm. In 2017 kreeg zijn familie een foto van een bevroren lijk waarvan de kleding overeenkwam met die van de verloren zoon, waarna Spencer het plan opvatte om richting het dak van de wereld te trekken en zijn broer Michael alsnog naar huis te brengen.

Nu op Disney+

‘Rain Man’

De Amerikaanse dramafilm ‘Rain Man’ onder regie van Barry Levinson won in 1988 vier Oscars, voor Beste Film, Beste Regie, Beste Acteur en Beste Originele Scenario. Charlie Babbitt (Tom Cruise), een egoïstische yuppie, ontdekt dat het grootste deel van de erfenis van zijn vader naar Raymond (Dustin Hoffman) gaat. Later blijkt dat zijn autistische broer te zijn, van wiens bestaan Charlie niets af wist.

Om 20.35 op Play 5

‘Eus’ Boekenclub’

In ‘Eus’ Boekenclub’ gaat presentator Özcan Akyol op zoek naar hét boek en dé lezer van de week. Vanuit het Burgerweeshuis in Deventer viert Eus de liefde voor het lezen, samen met huisband Lakshmi en seizoenkaarthouder Kitty Herweijer, fervent lezer en journalist. Vanavond zijn schrijver Philip Huff, zangeres Linde Schöne en radio-dj Fernando Halman te gast.

Om 19.52 op NPO 2