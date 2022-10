Vanavond op tv: Elon Musk gefileerd, stuntploeg Club Brugge en knuffelen tegen dementie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Elon Musk Show’

Wie is Elon Musk nu eigenlijk echt? De BBC schetst in drie afleveringen een genuanceerd portret van de controversiële Tesla-topman aan de hand van een schat aan archiefmateriaal en interviews met Musks familieleden, werknemers, naaste vrienden en vijanden.

Om 22.00 op BBC 2

‘UEFA Champions League: Atlético Madrid - Club Brugge’

Club Brugge dendert als een pletwals door de Champions League. Na drie speeldagen prijkt het ongeslagen (en zonder tegendoelpunten!) bovenaan in groep B, waarin de tegenstanders – Porto, Leverkusen en Atlético Madrid – toch niet van de poes zijn. Blijft het blauw-zwarte sprookje duren?

Om 18.20 op VTM 2

‘(500) Days of Summer’

Originele, hyperromantische maar tegelijk ook wrange komedie van videoclipregisseur Mark Webb over verliefdheid en hartzeer, gedragen door twee schattige hoofdacteurs (Joseph Gordon-Levitt en Zooey Deschanel) en een dito indiesoundtrack (The Smiths! Belle & Sebastian!).

Om 20.35 op VTM 4

‘De Kristallen Fiets 2022'

Ons land beleefde een wonderjaar in het wielrennen. Vanavond bekroont Het Laatste Nieuws in het bijzijn van de Belgische wielertop de glansprestaties van onze wielerhelden tijdens het 31ste Gala van de Kristallen Fiets. Lotte Kopecky en Remco Evenepoel zijn de torenhoge favorieten.

Om 21.45 op VTM

‘A World to Shape’

Deze Nederlandse documentaire vertelt het verhaal van twee jonge duurzame ontwerpers die de nieuwe generatie Dutch Designers vertegenwoordigen. Nienke Hoogvliet wil met stof uit zeewier de mode-industrie groener maken, Dave Hakkens werkt aan een dorp zonder uitstoot.

Om 22.40 op NPO 2

It Is Not Over Yet Beeld VRT

‘It Is Not Over Yet’

In een Deens rusthuis voor patiënten met dementie gaat het er een tikje anders aan toe dan in soortgelijke centra. Hoofdverpleegster en oprichtster May Bjerre Eiby is niet geïnteresseerd in klassieke medische behandelingen, maar zet volop in op knuffels geven, elkaar aanraken, veel met elkaar praten, humor, oogcontact en samenhorigheid.

Om 22.50 op Canvas

