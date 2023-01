Vanavond op tv: Erik Van Looy als kandidaat in ‘zijn’ quiz, Jeroom op de MIA’s en de oorlog in Oekraïne helder uitgelegd

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De slimste mens’

Wie ooit al eens naar de Nederlandse versie van ‘De slimste mens ter wereld’ heeft gekeken, weet dat die in de vérste verte niet op het Vlaamse origineel lijkt. De reden? De ontstellende afwezigheid van zelfs maar een zuchtje humor. Mogelijk brengt Erik Van Looy daar vanavond verandering in. Hij neemt voor één keer als kandidaat deel aan ‘zijn’ quiz. ‘Ik vroeg op voorhand of ik onnozel mocht doen, waarop presentator Philip Freriks: ‘Doe zo onnozel als je wilt.’ Dat moet je geen twee keer zeggen tegen mij.’

Om 20.30 op NPO 1

‘De MIA’s 2022'

Vanavond vormt Paleis 12 in Brussel opnieuw het decor voor de uitreiking van de Music Industry Awards (MIA’s). Stromae is de grote favoriet met negen nominaties, gevolgd door Charlotte Adigéry & Bolis Pupul (acht nominaties) en Angèle (zeven nominaties). Mogen onder meer een beeldje uitreiken: Elodie Ouédraogo en Jeroom, Merol en publiekslieveling Jan Jambon.

Om 20.40 op Eén

‘Ukraine: The Road to War’

De eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne komt eraan. Canvas blikt terug naar de weken, maanden en zelfs jaren vóór de Russische inval. Waar liggen de wortels van het conflict tussen de twee landen?

Om 21.20 op Canvas

Reckonings Beeld EO

‘Reckonings’

In 1952 kwamen in een kasteel bij Den Haag Duitse en Joodse leiders in het allergrootste geheim samen om te onderhandelen over herstelbetalingen. Geen sinecure, want hoe druk je in godsnaam het onpeilbare leed van de Joden na de Tweede Wereldoorlog uit in harde valuta? Deze Amerikaanse docu reconstrueert via gesprekken met Holocaustoverlevenden, historici en het laatste overlevende lid van de delegaties hoe de gesprekken verliepen en hoe beide kampen tot een vergelijk konden komen.

Om 22.20 op NPO 2

‘The Beach’

Verfilming van de destijds razend populaire roman van Alex Garland, met Leonardo DiCaprio als een jonge toerist in Thailand die op een afgelegen exotisch eiland deel gaat uitmaken van een commune van expats. Een interessant concept en goed gemaakt, maar naar het einde toe gaat de film compleet uit de bocht.

Om 20.35 op VTM 4

Richard Gere in 'Brooklyn's Finest' Beeld rv

‘Brooklyn’s Finest’

Ambitieus opgezet politiedrama over drie corrupte flikken (Richard Gere, Don Cheadle en Ethan Hawke) die elk op hun manier een crisis doormaken. Voelt erg vertrouwd aan, maar blijft wel voortdurend meeslepend, vooral dankzij een prima rol van Hawke, die een geweldige sleazeball neerzet.

Om 22.50 op VTM 3

