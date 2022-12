Vanavond op tv: Erik Van Looy in een Broadway-jasje, de gevaren van fake news en de pijlen van een Planckaert

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘James de musical: seizoen 2’

Eind vorige maand kregen James Cooke en de ploeg achter ‘James de musical’ het heugelijke nieuws dat hun programma de prestigieuze Gouden Roos had gewonnen in Genève. Wij kunnen slechtere reclame verzinnen voor de start van het tweede seizoen. De eerste gast wiens leven in deze nieuwe jaargang wordt omgetoverd tot een musicalvoorstelling is Erik Van Looy.

Om 21.00 op Play 4

U kijkt er al wekenlang naar uit maar vanavond is het eindelijk zover: de bloedstollende finale van ‘BV Darts’. Wie kroont zich tot dé nieuwe vogelpiksensatie en krijgt de felbegeerde wisselbeker door regerend kampioen Andy Peelman overhandigd? Wordt het Francesco ‘Waalse Pijl’ Planckaert, Maksim ‘Mad Maks’ Stojanac, Tourist ‘Samurai’ LeMC of toch Hans ‘The Spartan’ van Alphen?

Om 20.40 op VTM 2

‘Erfgenaam gezocht: seizoen 2’

Axel Daeseleire doorkruist opnieuw het hele land op zoek naar verre en verloren gewaande erfgenamen: mensen die zonder het te weten recht hebben op een flinke som geld.

Om 20.45 op VTM

Tim Verheyden en Frances Haugen in 'Fake news & ik' Beeld VRT

‘Fake news & ik’

Tim Verheyden, socialmediaexpert van VRT NWS, onderzoekt in dit tweeluik de mechanismen achter nepnieuws, desinformatie en complottheorieën en de impact daarvan op ons denken en doen. Praten doet hij onder meer met Facebook-klokkenluidster Frances Haugen, die duizenden documenten lekte die aantonen dat Facebook de gevaren van desinformatie kent, maar bitter weinig onderneemt.

Om 21.20 op Canvas

‘Het is geen verleden (08 12 1982)’

Veertig jaar geleden werden in Suriname vijftien mannen ontvoerd, gefolterd en vermoord: een bloedbad waarmee dictator Desi Bouterse, die twee jaar voordien een staatsgreep had gepleegd, criticasters het zwijgen oplegde.

Om 22.20 op NPO 2

Bradley Whitford en Catherine Keener in 'Get Out' Beeld Justin Lubin

‘Get Out’

Debuut van Jordan Peele, met Daniel Kaluuya als jonge zwarte kerel die op bezoek gaat bij de ouders van zijn witte vriendin. Prima opgebouwde horror die serieuze thema’s als institutioneel racisme verwerkt in een volstrekt pretentieloze thriller. Catherine Keener steelt de show als ultieme schoonmoeder-from-hell.

Om 23.10 op VTM 4

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids