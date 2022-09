Vanavond op tv: Europees voetbal, een neurotische schrijver en een thriller met Queen Latifah

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Europa League: Union - Malmö FF’

Het zijn weer heerlijke tijden voor voetbalfans, want naast de Champions League is er ook nog de Europa League. Union keerde vorige week door grote poort terug naar Europa na een knappe zege tegen Duitse naamgenoot FC Union Berlin. Vanavond ontvangt Union (in Leuven) Malmö FF. De Zweden verloren vorige week nog in huis met 2-0 van Braga.

Om 20.35 uur op Canvas

‘As Good As It Gets’

Jack Nicholson won zijn derde Oscar voor zijn rol als Melvin, een contactgestoorde schrijver van stationsromannetjes die aan smetvrees lijdt en een rist andere neuroses. Destijds een gigantische hit, die misschien wat ál te hard opgehemeld werd. Maar wel nog steeds een charmante feelgoodfilm met een prima cast.

Om 20.35 uur op VTM 3

Beeld Ursula Coyote/NETFLIX

‘End of the Road’

Rappers Queen Latifah en Chris ‘Ludacris’ Bridges hebben geen blitse hiphoptrack, maar wel een Netflix- thrillerfilm gemaakt. Een weduwe, haar broer en haar kids slapen tijdens een roadtrip in een spotgoedkoop motel in New Mexico – wie ‘Breaking Bad’ of ‘Better Call Saul’ heeft gezien, wéét dat zoiets niet zonder gevaren is. Het gezin schrikt midden in de nacht wakker door een geweerschot in de kamer naast hen.

Nu op Netflix

‘Dodelijke zorg’

Volgens artsen sterven er in Nederlandse ziekenhuizen ieder jaar mogelijk honderden patiënten door falende software. In deze documentaire duikt onderzoeksjournalist Wilfried Koomen in de materie en ontdekt dat een groot deel van het geld voor patiëntenzorg verdwijnt in de zakken van rijke en machtige bedrijven.

Om 22.20 uur op NPO 2

Beeld Twitter

‘Sorry For Your Loss’

De eerste echte worp van Facebook Watch, het streamingplatform van het sociale netwerk, is meer dan de moeite waard. Deze dramaserie vertelt het verhaal van Leigh Shaw (een puike Elizabeth Olsen), een weduwe die na de onverwachte dood van haar man haar leven weer op de rails probeert te krijgen. De serie zou ‘één van de meest rauwe en emotionele series over verlies’ zijn, dus dat belooft.

Nu op VRT MAX

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids