Vanavond op tv: feministische wereldgoals, een feministische filmklassieker en misogyne influencers

EK vrouwenvoetbal: België-IJsland

Onze Belgische voetbalvrouwen nemen het in hun eerste EK-match op tegen IJsland. De Red Flames moeten meteen vol aan de bak tegen de Vikingsdochters: op papier is IJsland de zwakste tegenstander in groep D, maar op de FIFA-ranking prijken ze wel nog twee plekjes boven de troepen van Ives Serneels. Andere opponenten Italië en vooral Frankrijk zijn stevigere kost voor de Flames; winnen tegen IJsland is dan ook een must. Aanvoerder Tessa Wullaert is alvast klaar om de wereldgoals aan elkaar te rijgen en de criticasters de mond te snoeren: ‘Wat bij Kevin De Bruyne een prachtgoal is, is bij ons zogezegd een doelpunt omdat de keeper niet van de grond komt. Hou je mond, denk ik dan.’

Om 17.30 op Canvas

‘Thelma & Louise’

Susan Sarandon en Geena Davis slaan samen op de vlucht in deze tragikomische roadmovie van Ridley Scott, die uitgroeide tot een feministische klassieker. Het doet goed om Scott zich te zien ontspannen en het bombast even achter zich te laten voor een verfrissend menselijk, geestig en progressief verhaal.

Om 23.30 op BBC1

‘Ronnie wood - Somebody Up There Likes Me’

Ronnie Wood krijgt ook zijn aflevering in de BBC-reeks ‘My Life as a Rolling Stone’ (gisteren op tv) maar voor wie niet genoeg van de gitarist kan krijgen, zendt Canvas vandaag nog eens dit portret uit 2019 uit.

Om 23.00 op Canvas

'Dangerous Liaisons' Beeld Lou Faulon

‘Dangerous Liaisons’

Weinig boeken zijn zo vaak verfilmd als ‘Les liaisons dangereuses’, de schandaalroman van Pierre Choderlos de Laclos uit 1782, en nu brengt Netflix een hedendaagse adaptatie in het Frans. Een naïeve jonge deerne raakt verstrikt in een weddenschap, waarbij een succesvolle kerel haar in bed probeert te krijgen en haar vervolgens ijskoud wil dumpen. De verraderlijke rijkeluiskinderen zijn nu succesvolle influencers die hun slachtoffers verleiden met zinnen als: ‘Zou je lief boos zijn als ik je volg op Instagram?’ Rest de vraag: wat zou Choderlos de Laclos van Netflix gevonden hebben?

Nu op Netflix

‘Monty Don’s Adriatic Gardens’

Wie liever niet de massa in Venetië trotseert, kan vanuit de zetel de Britse reisjournalist Monty Don volgen. In ‘Adriatic Gardens’ ontdekt hij de zinkende stad en reist hij langs de Adriatische kust naar Griekenland.

Om 22.25 op Eén