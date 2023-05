Vanavond op tv: fictief kolonialisme, vrouwen beschuldigd van liegen en die goeie ouwe Bond biedt troost

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Last of the Mohicans’

Een jonge Daniel Day-Lewis speelt Hawkeye, de witte geadopteerde zoon van de Mohikaan Chingachgook, die de dochters van een Britse officier beschermt tegen een vijandige stam en - horror! - de Fransen. Visueel indrukwekkende cinema, waarvoor method-acteur Lewis in de bossen ging wonen. Regisseur Michael Mann scalpeerde het originele verhaal van James Fenimore Cooper en kiest voor brutale actie, snelle dialogen en plat sentiment.

Om 20.35 op VTM 4

‘Victim/Suspect’

Eén van de sterkste miniseries die Netflix de voorbije jaren heeft gemaakt, is ‘Unbelievable’, een op feiten gebaseerde reeks over een 18-jarige vrouw die de hulp van de politie inroept na een vreselijke verkrachting, maar er uiteindelijk van beschuldigd wordt dat ze alles verzonnen heeft. Zoiets is niet eens zo uitzonderlijk, blijkt uit de nieuwe docu ‘Victim/Suspect’. Sterker nog: het gebeurt zo vaak dat je van een patroon kunt spreken. Journaliste Rachel de Leon deed vier jaar onderzoek en reisde de Verenigde Staten rond om te praten met meisjes en vrouwen die hetzelfde meemaakten als Marie Adler uit ‘Unbelievable’ en in sommige gevallen zelf in de gevangenis terechtkwamen.

Op Netflix

‘Waarom wachten’

In de laatste aflevering gaan Charlotte Adigéry en haar mama Christiane in gesprek over de afwezige vader en waarom dochter het plaatje van het perfecte gezin zo belangrijk vind.

Om 21.20 op Canvas

‘André Hazes: Crossroads’

Nederlandse zanger André Hazes jr. wordt twee jaar lang op de voet gevolgd door documentairemaker Cheeru Mampaey, een periode van sterke ups en downs in zijn priveé- en professionele leven. Hij praat openhartig over zijn geworstel met een verslaving aan drank en drugs.

Om 21.50 op VTM 2

‘Spectre’

Een cryptische boodschap brengt James Bond op het spoor van Spectre, een sinistere organisatie. Terwijl M op het thuisfront een politieke machtsstrijd voert over het voortbestaan van inlichtingendienst MI6, probeert 007 te achterhalen welk meesterbrein aan het hoofd staat van Spectre. Omdat ‘Skyfall’ een bom geld in het laatje bracht, kreeg regisseur Sam Mendes carte blanche. De openingsscène tijdens de dag van de doden in Mexico Stad is een magistraal stukje longtakecinema, maar daarna neemt het niveau toch een stevige duik.

Om 20.35 op VTM 3

