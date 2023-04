Vanavond op tv: fietsen met de wind mee, Dina Tersago tegen de vastgoedmaffia en de paus over abortus

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Met de wind mee’

U kent Wouter Deboot als de bikepacker die voor ‘Iedereen beroemd’ Oceanië en Amerika doorkruiste met zijn fiets. Voor ‘Met de wind mee’ haalt hij zijn stalen ros opnieuw van stal, dit keer om – in de richting die de wind hem aanwijst – over de Europese wegen te dokkeren. Onderweg ontmoet hij interessante mensen en laat hij zich vooral leiden door het toeval.

Om 20.50 op Eén

‘Ze zeggen dat’

In de derde aflevering van ‘Ze zeggen dat’ onderzoeken Dina Tersago en Andy Peelman opnieuw drie als waarheid aangenomen beweringen: dat vastgoedmakelaars om te kopen zijn, dat je gelukkig wordt als je om vijf uur opstaat, en dat navigatieapps te hacken zijn.

Om 20.35 op VTM

‘Sneakers’

Techthriller waarin Robert Redford een team hackers leidt, dat inbreekt bij bedrijven om hun beveiliging te testen. Plots komen ze iets op het spoor dat niet voor hun ogen bestemd is. De technologie oogt verouderd, maar de plot blijft overeind en het thema is relevanter dan ooit tevoren.

Om 20.35 op VTM 4

‘Europa en Conference League’

Na de debatten in de Champions League is het vandaag de beurt aan de Europa en Conference League, waarin nog drie Belgische ploegen vertegenwoordigd zijn: Union, AA Gent en Anderlecht. Union lijkt met Leverkusen een min of meer haalbare tegenstander geloot te hebben in de kwartfinale van de Europa League. Al nuanceert trainer Karel Geeraerts voor de micro van Sporza: ‘Leverkusen is dé ploeg in vorm in Duitsland.’

Om 18.15 op TIPIK: AA Gent - West Ham

Om 20.35 op Canvas: Bayer 04 Leverkusen - Union SG

Om 20.45 op Play6: Anderlecht - AZ

Paus Franciscus in 'The Pope: Answers' Beeld TMDb

‘The Pope: Answers’

De hamvraag: kan deze documentaire zo viraal gaan als die AI-foto van Franciscus in een hippe witte pufferjack? In ‘The Pope: Answers’ gaat de 86-jarige paus in gesprek met tien jongvolwassenen over topics die hén beroeren, zoals feminisme, abortus, migratie, racisme en mentale gezondheid. De vragen gaan van ‘Krijg jij een maandloon?’ over ‘Weet jij wat een non-binair persoon is?’ tot ‘Wat met kindermisbruik binnen de kerk?’

Nu te zien op Disney+

