Vanavond op tv: Frances Lefebure verklaart uw rattenkop, Ryan Gosling op de maan en ramptoeristen in Groenland

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Ons DNA’

Uw genen blijken veel meer te verklappen dan u vermoedt. Lieven Scheire en Frances Lefebure keren in ‘Ons DNA’ hun eigen genetische huishouding binnenstebuiten en zoeken antwoorden op vragen als: ‘Bepaalt je DNA of je muzikaal toon kunt houden?’ en ‘Is empathie erfelijk?’.

Om 20.35 op VTM

‘First Man’

Damien Chazelle volgde zijn Oscarwinnaar ‘La La Land’ op met deze sombere blik op het leven van Neil Armstrong (Ryan Gosling), de eerste mens op de maan. In deze interpretatie is Armstrong een gebroken man, die achtervolgd wordt door de dood van zijn kind en zijn emoties aan niemand kan laten zien.

Om 20.35 op VTM 3

‘Frontlinie: De ijsmoord’

In een nieuwe aflevering van ‘Frontlinie’ reist Bram Vermeulen naar de smeltende ijskappen van Groenland. De klimaatverandering, zo ontdekt Vermeulen, heeft de levens van de Groenlanders behoorlijk op zijn kop gezet. Het aantal (ramp)toeristen is er nog nooit zo groot geweest. En dan wordt er plots een menselijk been op een vuilstort gevonden.

Om 20.25 op NPO 2

‘Roomies’

‘Roomies’ is aan zijn achtste en laatste aflevering toe. Scenaristes en regisseuses Flo Van Deuren (°1994) en Kato De Boeck (°1994) leerden elkaar kennen tijdens hun opleiding aan het RITCS in Brussel en werden huisgenoten en beste vriendinnen, wat de inspiratie vormde voor deze intieme coming-of-agereeks. Onze Man was onder de indruk: ‘Een zeldzame parel op de Vlaamse televisie.’

Om 22.15 op Eén en op VRT MAX

Eugenio Mastrandrea en Zoe Saldaña in 'From Scratch' Beeld TMDb

‘From Scratch’

De Amerikaanse Amy Wheeler (Zoe Saldaña) gaat studeren in Italië en wordt er verliefd op de Siciliaanse kok Lino: het is het begin van een romance die de culturele verschillen overstijgt, maar die onder druk komt te staan wanneer Lino rampzalig nieuws over zijn gezondheid te horen krijgt. De serie is gebaseerd op de memoires van actrice Tembi Locke, die voor de verfilming ging aankloppen bij haar zus Attica, scenariste van onder meer ‘When They See Us’ en ‘Empire’.

Nu te zien op Netflix

