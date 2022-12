Vanavond op tv: Freek Braeckman, Tina Turner of toch gewoon voor de vierendertigste keer ‘Titanic’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Uw film van het jaar

In 2022 brak het rijk der vrijheid eindelijk aan – maar kreeg u ook een oorlog, torenhoge inflatie en een schrikwekkende energiefactuur voor de kiezen. Freek Braeckman blikt traditiegetrouw terug op de spraakmakendste momenten van de voorbije twaalf maanden in ‘Uw film van het jaar’.

Om 21.40u op VTM

Uw film van het jaar Beeld Wannes Nimmegeers

‘Once Upon a Time in The West’

U hoeft de titel van deze epische spaghettiwestern uit 1968 maar te lezen, en u hoort de dreigende harmonica van onze wraakzuchtige held Harmonica al weerklinken. Italianen Sergio Leone en componist Ennio Morricone staken een weergaloos spektakel in elkaar, met indrukwekkend weidse beelden en intense close-ups. Een van de beste films die we ooit zagen.

Om 20.35u op VTM 4

‘Terroir to Table’

Wat maakt nu precies een goed wijn? En hoe onderscheid je de topwijnen van de bocht die niet te drinken valt? De makers van deze Deense documentaire reisden de hele wereld rond om die vragen voor te leggen aan de bekendste vinologen. Helaas net te laat om indruk te maken op het kerstfeest.

Om 20.10u op Canvas

Once Upon a Time in the West Beeld Paramount

‘When Tina Turner came to Britain’

Sinds haar eerste optreden in het land in 1966 is Tina Turner altijd erg populair geweest bij het Britse publiek en heeft ze ook vaak samengewerkt met Britse muzikanten. In deze nieuwe documentaire vertellen zij en anderen over de speciale band.

Om 22.20u op BBC2

‘The Witcher: Blood Origin’

De toekomst van Netflix’ populaire fantasyreeks ‘The Witcher’ is onzeker, aangezien Henry Cavill na het komende derde seizoen stopt als Geralt van Rivia, de betreffende ‘witcher’ of hekser uit de titel. Of vervanger Liam Hemsworth even overtuigend met een slagzwaard zal zwaaien, valt nog te bezien, maar prequel ‘The Witcher: Blood Origin’ moet alvast bewijzen dat de franchise ook zonder Cavill kan. Deze vierdelige minireeks vindt 1200 jaar vóór de gebeurtenissen uit ‘The Witcher’ plaats.

Vanaf nu op Netflix

The Witcher: Blood Origin Beeld Susie Allnutt

‘Roald Dahl’s Matilda the Musical’

Het nostaglische kerstcadeau van Netflix. De streamingdienst legt ‘Roald Dahl’s Matilda the Musical’ onder de boom, naar het kinderboek van Roald Dahl uit 1988. Alisha Weir (13) speelt de superbegaafde, maar verwaarloosde Matilda. ‘Het ene moment zwaaide ik met een machete, het andere zong ik’

Vanaf nu op Netflix

‘Titanic’

Weinig films zijn zo het collectieve bewustzijn binnengedrongen als dit megaspektakel van James Cameron, met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet als Romeo en Juliet op een gedoemd schip. Het is bon ton geworden om hierop neer te kijken, maar probeer maar eens ongevoelig te blijven voor het lot van de personages. Ideaal om kerstdag met een traan af te sluiten.

Om 20.25 u op VTM 2

