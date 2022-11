Vanavond op tv: Gapen naar pientere apen, het spookhuis van Ethan Hawke en een terminaal zieke arts

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Dawn of the planet of the apes’

Tweede deel van de recente apentrilogie, waarin de menselijke beschaving is verwoest, terwijl de apen steeds intelligenter worden. De plot krijgt shakespeareaanse allures in deze blockbuster. Een bewijs dat je niet altijd je hersenen hoeft uit te schakelen bij een grote Hollywood-film.

Om 20.35 op VTM3

Lees hier onze recensie: De opening mag zichzelf qua cinematografisch vernuft bronstig op de borst roffelen: we zaten in ons stoeltje geplákt ★★★1/2☆

‘Sinister’

Wanneer misdaadauteur Ellison Oswalt (Ethan Hawke) samen met zijn gezin verhuist, treft hij op de zolder van zijn nieuwe woonst een mysterieuze doos vol macabere Super 8-filmpjes aan. Telkens als hij het licht in zijn kamer uitknipt (de duisternis in deze fraaie huiverprent is overigens van een Lynchiaanse schoonheid) en zijn ouderwetse projector laat ratelen, wordt het je wit om de neus, maar je ogen afwenden is geen optie.

Om 20.35 op Play6

‘100 jaar Zesdaagse’

In de tweede aflevering keren we terug naar 26 november 2006. De Spaanse wereldkampioen Isaac Gálvez verongelukt na een zware valpartij tijdens de ploegkoers. Vader Paco en zus Débora blikken terug op die gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van ‘t Kuipke.

Om 21.30 op Eén

‘Dying to Live’

De Nederlandse huisarts Mirjam Willemsen (47) is gespecialiseerd in de levenseindezorg. Ze helpt patiënten zo goed mogelijk te leven bij een naderende dood. En ze vervult hun laatste wens: een mooi en waardig afscheid. Onverwacht wordt Mirjam zélf een palliatieve patiënt. ‘Ik leer nu van mijn patiënten.’

Om 20.10 op Canvas

Mirjam Willemsen in 'Dying to Live' Beeld VRT

‘Wij, vrouwen’

De vierde en laatste aflevering van ‘Wij, vrouwen’ gaat over vrouwen aan de macht en toont onder meer de opkomst van actiegroepen als Dolle Mina begin jaren 70. Ida Dequeeker getuigt: ‘Een van de eerste acties was tegen een bank waar mannen mochten roken en vrouwen niet. Toen stonden we daar met de slogan ‘Vrouwen hebben ook recht op kanker’.’

Om 21.40 op Canvas

‘Strokes of Genius’

De Wimbledon-finale van 2008 tussen Rafael Nadal en Roger Federer wordt nog altijd beschouwd als de meest epische en hoogstaande tenniswedstrijd ooit. Na vier uur en 48 minuten trok Nadal uiteindelijk aan het langste eind. Deze docu brengt hulde aan beide tennisgrootheden.

Om 23.30 op Canvas

‘The Devil’s Hour’

De Schotse acteur Peter Capaldi (64) werd wereldberoemd in Groot-Brittannië als de twaalfde incarnatie van de Time Lord in de langlopende sf-reeks ‘Doctor Who’. In de nieuwe Britse thrillerreeks ‘The Devil’s Hour’ speelt de man nog eens een tijdreiziger, maar van een andere aard: een eenzaat die een spoor van lijken achterlaat. ‘De smeerlap uithangen en de boel op stelten zetten, héérlijk toch?’

Nu te zien op Amazon Prime Video

