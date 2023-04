Vanavond op tv: geld zoeken met Jens Dendoncker, een Turks familiedrama en drie keer Frank Sinatra

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Wie zoekt die wint’

Jens Dendoncker en drie experts verstoppen elke week maar liefst 100.000 euro in het huis van een gezin, dat een halfuur de tijd krijgt om al die harde flappen te vinden. Wie denkt dat dat gemakkelijk is, moet nog eens naar de proefaflevering kijken, waarin de deelnemers onder meer hun eigen badkamerdeur sloopten en een verfbom lieten ontploffen in de slaapkamer. Wellicht de dolste zoektocht naar cash die u ooit hebt gezien, tenzij u mee aan tafel zat bij de laatste begrotingscontrole.

Om 20.25 op VTM

‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’

In 2011 liet de Amerikaanse schrijver Ransom Riggs een wonderbaarlijk boek op het universum los: ‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’, het verhaal van een kleine jongen die in een weeshuis op een afgelegen eiland verzeilt en kennismaakt met een groep kinderen met bijzondere afwijkingen. Een kolfje naar de hand van Tim Burton, die het zoals wel vaker opneemt voor de outcasts.

Om 21.30 op VTM

Miss Peregrine's Home for Peculiar Children Beeld 20th Century Fox

‘A Tale of Three Sisters’

Weinig Turkse filmmakers die hun land beter in beeld brengen dan Emin Alper. In deze film portretteert hij een oudere man in een bergdorpje die zijn drie dochters als ‘besleme’ – inwonende oppas of huishoudster – laat plaatsen bij rijke gezinnen. Na een tijdje staan ze allemaal weer aan de deur van het ouderlijke huis en daarmee is dit drama over familiebanden en genderrollen vertrokken.

Om 22.40 op Canvas

Frank Sinatra

Volgende maand is het vijfentwintig jaar geleden dat Frank Sinatra overleed. De BBC begint al vroeg aan de herdenking met maar liefst drieënhalf uur aan materiaal van en over ole’ blue eyes: eerst een tv-special met Ella Fitzgerald en Antonio Carlos Jobim, daarna een solo-registratie vanuit de Royal Festival Hall en als dessertje een documentaire. It poured sweet and clear, it will be a very good evening.

Vanaf 20.35 op BBC TWO

Lees ook de column van Serge Simonart over de ontmoeting tussen Bono en Frank Sinatra: ‘Hij vond rock-’n-roll lawaai voor randdebielen’

‘The Departed’

Martin Scorsese won eindelijk zijn Oscar voor dit misdaaddrama, een remake van de Hong Kongse film ‘Infernal Affairs’. Een FBI-agent (Leonardo DiCaprio) gaat undercover bij de maffia, terwijl maffiamol Matt Damon de boel saboteert bij de FBI. Bewust over de top en fenomenaal geregisseerd.

Om 20.20 op Play6

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids