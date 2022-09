Vanavond op tv: Gelukkige oudjes, norse pendelaars en een broeinest van donkere dromen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Get Smart with Money’

Op VRT Max is sinds enige tijd ‘FIRE’ te zien, een wraakroepende reportagereeks over enkele Vlamingen die rijk zijn geworden door te beleggen in cryptomunten en nu doen alsof ze het geheime recept kennen om snel geld te verdienen. Hopelijk levert Netflix beter werk af dan de openbare omroep met ‘Get Smart with Money’, een realityserie die tips belooft om alles uit je spaarcenten te halen – geen overbodige luxe in deze tijden van stijgende levensduurte. Gewone Amerikanen krijgen een jaar lang financiële experts over de vloer die hun inkomsten en uitgaven onder de loep nemen en advies geven over hoe ze kunnen besparen. Idealiter te bekijken met de energiefactuur in de hand.

Nu op Netflix

‘100 Up’

Een documentaire over gelukkige mensen van 100 jaar en ouder, die hopelijk het geheim verklappen voor een lang en blij leven. Filmmaker Heddy Honigmann sprak verschillende opmerkelijke eeuwelingen, van over heel de wereld, allemaal met een andere culturele achtergrond. Hoe gaan ze om met hun vergevorderde leeftijd, hoe gelukkig zijn ze ondanks hun fysieke ongemakken en naderende dood, en hoe waardevol is het leven voor hen?

Om 22.45 uur op Canvas

‘Shutter Island’

‘Shutter Island’ is heerlijk kijkvoer van Martin Scorsese: razend spannend, verontrustend, benauwend. Alleen al de openingscène, waarin een boot opduikt uit een nevelwolk, en de toon meteen is gezet. Welkom op Shutter Island - broeinest van donkere dromen en adembeklemmende zielsangsten. Bid dat u er nog wegraakt.

Om 20.40 uur op VTM 3

‘UEFA Champions League: Manchester City - Borussia Dortmund’

De wedstrijd tussen Manchester City en Borussia Dortmond gaat vanavond dan toch door, tot opluchting van vele voetbalfans. Een en ander was onzeker na de dood van Queen Elizabeth II en de daaropvolgende rouwperiode in het VK, waarin heel wat sportwedstrijden uit respect werden geschorst. Uitkijken dus naar de match vanavond, die plaatsvindt in het Etihad Stadium.

Om 20.35 uur op VTM 2

‘Iedereen beroemd’

Met de terugkeer van ‘Iedereen beroemd’ staat ook ‘Ontspoord’ weer op de rails, de populaire rubriek waarin Peter Van den Eede een kommaneuker speelt die enigszins aan meester Moens uit ‘Terug naar Oosterdonk’ doet denken, en die altijd wel een aanleiding vindt om de argeloze forenzen te berispen met wie hij zijn treincompartiment deelt. In deze tweede jaargang verplaatst de handeling zich eens per week naar zijn werkplek: een heus – let op de dubbele m – modemmuseum.

Om 19.40 uur op Eén

