Vanavond op tv: geschifte mayonaise, gebroken eieren en de onmogelijke missie van David Beckham

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘SOS Piet XL’

Bijna tien jaar na de laatste aflevering van ‘SOS Piet’ trekt Piet Huysentruyt opnieuw de baan op om de culinaire problemen van bekend en onbekend Vlaanderen op te lossen. Het eerste SOS komt van Andy Peelman. ‘Mijn mayonaise pakt niet. Ze ziet er niet uit, ze smaakt niet en is wat geschift. Een beetje zoals jij eigenlijk’, dolt Andy.

Om 20.35 op VTM

‘Bake Off Vlaanderen: seizoen 6’

Geen gerommel aan de succesformule van ‘Bake Off Vlaanderen’ in dit kersverse seizoen: tien enthousiaste bakfanaten komen opnieuw samen in witte tent om juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender van hun bakkunsten te overtuigen. De presentator die behendig tussen de gebroken eieren door laveert, is ook dit keer Wim Opbrouck.

Om 21.00 op Play4

‘Fotograaf Latif Al Ani - De onzichtbare schoonheid van Irak’

De in Irak geboren Belgische regisseur Sahim Omar Kalifa (‘Baghdad Messi’) vergezelt in deze fraaie docu de ‘vader van de Iraakse fotografie’, Latif Al Ani (kort na de opnames op 89-jarige leeftijd overleden), op een rondreis door Irak om zijn landgenoten aan de hand van zijn oude foto’s te tonen hoe mooi en vredig Irak ooit was.

Om 22.40 op NPO 2

‘Winteruur’

Behalve een warm pleitbezorger voor wat meer begrotingsdiscipline in ons land is Geert Noels ook een fervente liefhebber van stevige fietstochten en wandelingen in de natuur. Maar kan de econoom ook lyrisch worden van poëzie en literatuur? Citeert hij uit Stendhals ‘Le Rouge et le Noir’, of leest hij vanavond bij Wim Helsen de laatste kwartaalcijfers van Exmar voor?

Om 23.00 op Canvas

Save Our Squad with David Beckham Beeld TMDb

‘Save Our Squad with David Beckham’

David Beckham keert voor deze vierdelige docureeks terug naar waar het voor hem allemaal begon: het jeugdvoetbal in Oost-Londen. Hij schiet de Westward Boys te hulp, een jongensteam dat al een seizoen lang geen enkele wedstrijd heeft gewonnen. De voormalige voetbalster traint de kinderen, werkt aan hun zelfvertrouwen en strooit met advies. Kan Becks deze underdogs van degradatie behoeden?

Nu te zien op Disney+

