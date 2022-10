Vanavond op tv: Gillen met William Boeva, een poëtische Oscarwinnaar en keizerin Sisi

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Don’t Scream’

Het is oktober, dus haal uw pompoenen en verdacht creepy poppencollectie boven. William Boeva deed het ongetwijfeld al, want hij laat op Streamz enkele BV-koppels gillen in het nieuwe ‘Don’t Scream’. De kandidaten worden in duo op een spookdomein gedropt, en het koppel dat het meeste gilt, verliest. Eerst aan de beurt: koppels Francisco Schuster & Grace Khuabi en Jens Dendoncker & Jeroen Verdick.

Vanaf nu op Streamz

Who is you, Chiron? Dat zinnetje zal nog lang door uw hoofd spoken na het bekijken van Barry Jenkins’ Oscarwinnende debuutfilm, een zielsontroerend portret van een jonge, homoseksuele zwarte man die niet kan ontsnappen aan de criminele wereld waarin hij opgroeit. Poëtisch van inborst, authentiek van vorm.

Om 00.15 op BBC 2

‘Evil by Design: Surviving Nygard’

De Fins-Canadese Peter Nygard werd in 2000 beschuldigd van aanranding en de afgelopen twintig jaar zijn honderden vrouwen met verhalen naar buiten gekomen. ‘Evil by Design’ zet alles op een rij.

Om 22.55 op Canvas

'Die Kaiserin' Beeld Netflix

‘Die Kaiserin’

Ruim 120 jaar na haar dood spreekt de Oostenrijkse keizerin Elisabeth van Beieren, beter bekend onder haar koosnaampje Sisi, nog steeds tot de verbeelding. Dus brengt Netflix een kostuumdrama dat toont hoe de vrijgevochten Elisabeth in de ban raakte van de Oostenrijkse keizer Franz Joseph – en omgekeerd. De Duits-Turkse actrice Devrim Lingnau treedt in de voetsporen van Romy Schneider, nog steeds de ultieme Sisi.

Vanaf nu op Netflix

‘Criminal’

Actiethriller van Ariel Vromen over een ex-gevangene, Jericho Stewart (Kevin Costner), die een hacker probeert op te sporen door middel van experimentele chirurgie waar het geheugen van een CIA-agent in zijn hoofd werd geïmplanteerd.

Om 20.35 op VTM 3

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids