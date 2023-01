Vanavond op tv: Gloednieuwe fictie over de Bende van Nijvel, het meest omstreden ‘Verhaal van Vlaanderen’ en Ryan Gosling die op robots jaagt

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘1985’

De nieuwe fictiereeks ‘1985’ sleurt ons terug naar de turbulente jaren 80, gemarineerd in het bloed van de 28 dodelijke slachtoffers van de Bende van Nijvel. Drie jongvolwassenen belandden in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette, met brutale overvallen en blinde terreur.

Om 20.55 uur op Eén

De slachtoffers van de Bende van Nijvel: ‘Mijn dochter smokkelde mijn revolver het ziekenhuis binnen om me te beschermen. Een dag later kwam die al van pas’

‘Onze man bij de taliban’

De Nederlandse journalist Thomas Erdbrink, die al sinds jaar en dag met zijn Iraanse vrouw in Teheran woont, zag in 2019 zonder opgaaf van redenen zijn Iraanse persvergunning afgenomen worden. Daarom besloot hij zich begin vorig jaar tijdelijk in Kaboel te vestigen, de hoofdstad van het door de haatbaarden van de taliban overgenomen Afghanistan. De titel van de uitmuntende vierdelige reeks die hij vandaaruit wist in te blikken, mag u letterlijk nemen.‘We hebben de Afghanen overgeleverd aan het ergst denkbare regime.’

Om 20.20 uur op NPO2

‘Blade Runner 2049’

Waardige sequel van Denis Villeneuve op de klassieker van Ridley Scott. Ryan Gosling speelt K, een blade runner die jacht maakt op potentieel moordzuchtige robots. Eén van zijn onderzoeken leidt hem naar Deckard (Harrison Ford). Visueel verbluffend, met een erg intelligente thematiek.

Om 20.30 uur op VTM 3

Blade Runner

‘Het verhaal van Vlaanderen’

‘Het verhaal van Vlaanderen' is bij het meest gecontesteerde hoofdstuk uit de Vlaamse geschiedenis beland: de Guldensporenslag. Geschiedenisleraar Tom Waes wijdt een hele aflevering aan de beroemde strijd uit 1302, maar wordt het een uur lang durende Vlaemsche natte droom of toch nachtmerrie voor Jan Jambon?

Om 20.00 op Eén

‘Schindler’s List’

Steven Spielberg won zijn eerste Oscar voor dit weergaloze Holocaustdrama, dat hem definitief op de kaart zette als regisseur. Gedraaid in grimmig zwart-wit en – op een jammerlijke eindscène na – opvallend onsentimenteel, met onvergetelijke acteerprestaties van Liam Neeson, Ralph Fiennes en Ben Kingsley. Spielberg himself over de totstandkoming van de monumentale klassieker:‘Ik wist dat het moeilijk zou worden, maar niet dat het zó schockerend zou zijn.’

Om 23 uur op BBC2

‘Jamie vs Britney: the Father Daughter Trials’

Eind 2021 kon Britney Spears zich eindelijk bevrijden uit de ijzeren greep van haar vader Jamie. Deze nieuwe reeks onderzoekt waarom hij ooit als bewindvoerder voor zijn dochter is aangesteld.

Om 21 uur op TLC

