Vanavond op tv: griezelen met Guillermo, de heroïek van ‘t Kuipke, en Theroux op de thee bij Stormzy

‘Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities’

Halloween staat voor de deur en dat betekent dat er weer volop gegriezeld wordt op tv. De Mexicaanse grootmeester Guillermo del Toro kreeg van Netflix de kans een heuse anthologiereeks te cureren waarvoor hij zelf twee van de acht afleveringen schreef. Verwacht u aan sinistere sprookjes zoals ‘Pan’s Labyrinth’ en ‘The Shape of Water’.

Nu te zien op Netflix

‘In de schaduw van het WK’

In de aanloop naar het felgecontesteerde WK Voetbal in Qatar gaat de Nederlandse reporter Danny Ghosen in Nepal praten met de families van overleden stadionbouwers. Waarom, wil hij weten, kiezen Nepalezen er zo talrijk voor om in het buitenland te gaan werken onder verschrikkelijke omstandigheden?

Om 21.05 op NPO 2

‘100 jaar Zesdaagse’

De Wielerzesdaagse van Gent, ook wel de moeder aller Zesdaagsen genoemd, viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Zowat elke vierkante meter in het Kuipke ádemt geschiedenis: van de heroïsche prestaties van Eddy Merckx, Kenny De Ketele of Iljo Keisse, tot een smeulende sigaret met verstrekkende gevolgen, over de fatale smak van de Spaanse kampioen Isaac Galvez.

Om 21.25 op Eén

Louis Theroux en Stormzy in 'Louis Theroux Interviews' Beeld BBC/Mindhouse

‘Louis Theroux Interviews...’

Na zijn exploten in de VS zoekt Louis Theroux het dit keer dichter bij huis. In deze nieuwe zesdelige interviewreeks klopt hij aan bij bekende Britten uit de showbizzwereld. De eerste die voor hem de deur opent, is de Londense rapper Stormzy. Ze hebben het onder meer over zijn veelbesproken break-up met Maya Jama en zijn nieuwe plaat ‘This Is What I Mean’, die op 25 november uitkomt.

Om 22.15 op BBC 2

Noah Wiseman in 'The Babadook' Beeld TMDb

‘The Babadook’

Met lof overladen, uiterst stijlvolle en van een geweldige scheppingskracht getuigende Australische griezelfilm van Jennifer Kent – die ook een aflevering van ‘Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities’ voor haar rekening neemt – over een 7-jarig jongetje dat ervan overtuigd is dat er een monster in huis rondwaart. ‘De meest angstaanjagende film die ik ooit gezien heb’, twitterde ‘Exorcist’-regisseur William Friedkin indertijd.

Om 1.00 op BBC 2

