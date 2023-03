Vanavond op tv: Hans Zimmer, een trio met Delphine Lecompte en een globetrottende Canadees

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Reluctant Traveler’

De terughoudende ­globetrotter in deze ­achtdelige docureeks is Eugene Levy, bekend van de ‘American Pie’-films en de veelgeprezen sitcom ‘Schitt’s Creek’. De Canadese komiek rijdt te paard in het woestijnlandschap van Utah, leert ijsvissen in Finland en steekt zijn hand in het achterste van een verdoofde olifant in de savanne in Zuid-Afrika. De arme Levy lijkt voortdurend in een mengeling van shock en verwondering te verkeren, met een blik die zegt: ‘Waar heb ik mij toch in vredesnaam voor ingeschreven?’

Nu te zien op AppleTV+

‘Sporza: De Cup’

Antwerp of Union? Wie stoot door naar de finale van de Beker van België en neemt het eind april op tegen KV Mechelen in een ongetwijfeld kolkend Koning Boudewijnstadion? Union heeft een streepje voor: het won vorige maand de heenwedstrijd in het eigen Stade Joseph Marien met 1-0 dankzij een laat kopbaldoelpunt van Bart Nieuwkoop.

Om 20.35 op Canvas

‘A Bronx Tale’

Voor zijn regiedebuut bleef ­Robert De Niro in zijn comfortzone: een zwaar door Scorsese geïnspireerd drama over een man die moet kiezen tussen twee vaderfiguren: zijn eigen pa, een brave buschauffeur, of de lokale gangsterbaas die veel beter in de poen zit. Warm en authentiek, maar ook ietwat voorspelbaar.

Om 22.20 op VTM 3

Hans Zimmer in 'Hans Zimmer: Hollywood Rebel’ Beeld BBC / Frank Hanley

‘Hans Zimmer: Hollywood Rebel’

Wie deze prachtige ode aan één van de grootste nog levende filmcomponisten onlangs op BBC 2 gemist heeft, krijgt vanavond op Canvas een herkansing. Hans Zimmer sleepte in zijn 40-jarige carrière maar liefst elf Oscarnominaties voor Beste Filmmuziek in de wacht, waarvan hij er twee kon verzilveren: voor ‘The Lion King’ (1994) en ‘Dune: Part One’ (2021). Zijn meest recente score leverde hij voor het gisteren in de zalen uitgekomen ‘The Son’.

Om 23.10 op Canvas

Lees ook: Op muziekles bij Hans Zimmer: ‘De soundtrack van ‘Inception’ is mijn versie van Edith Piaf.’

Zeven weken lang legde Bart Cannaerts in deze onderhoudende quiz telkens drie bekende Vlamingen op de rooster over de kleine en grote actualiteit van de dag. In de laatste aflevering ontvangt hij Danira Boukhriss Terkessidis, Maureen Vanherberghen en Delphine Lecompte.

Om 21.35 op Eén

