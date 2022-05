Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘De ideale wereld’

Vanavond presenteert Jan Jaap van der Wal voor de allerlaatste keer ‘De ideale wereld’. ‘The end of an era’, zegt de minzame Nederlander daar zelf over. Na vier jaar geeft hij de fakkel door aan Ella Leyers: zij wordt vanaf het najaar het nieuwe gezicht van het satirische actuaprogramma. Sam Gooris fleurt Van der Wals zwanenzang op als centrale gast.

Om 23.00 op Canvas

‘Furious 6'

De zesde ‘Fast & Furious’-film biedt als vanouds veel flitsende close-ups van handen die aan versnellingspoken rukken en voeten die op gaspedalen drukken. Maken de fun compleet: een krachtpatser die Klaus heet, een geweldige stunt op een Spaanse brug, en een automobiel (biturbo V8) die met 150 km/u uit de neus van een ontploffend Russisch vrachtvliegtuig breekt.

Om 20.35 op VTM 3

‘Ghost Blues: The Story of Rory Gallagher’

Rory Gallagher groeide op in Cork, kende een kort succes met de groep Taste en ging later succesvol solo, maar kreeg nadien ook gezondheidsproblemen en kwam al op 47-jarige leeftijd om het leven. Deze docu schetst een swingend portret van de Ierse bluesrocker, met interviews met o.a. zijn broer Donal, Bob Geldof, The Edge, Cameron Crowe, Slash, Johnny Marr en Bill Wyman.

Om 19.05 op Canvas

‘Kinderen van zwarte bevrijders: Half an American’

Wanneer Nederlands Limburg in 1944 door Amerikaanse strijdkrachten wordt bevrijd, barst er spontaan een volksfeest los. Zwarte en witte soldaten mengen zich in het feestgedruis en uit de ontmoetingen komen enkele kinderen voort. Cor en Wanda worden als kinderen van zwarte soldaten geboren in het toen nog streng gesegregeerde zuidelijke Nederland. In deze docu ontmoeten ze voor het eerst hun familie in de VS.

Om 22.10 op NPO 2

Bill Skarsgård in 'Clark' Beeld TMDb

‘Clark’

Clark Olofsson verwierf wereldfaam toen hij in augustus 1973 op 26-jarige leeftijd betrokken raakte bij een gijzeling in een bank in Stockholm. Tijdens de zes dagen durende gijzeling waren de vier bankbedienden Olofsson zowaar een toffe peer gaan vinden. Hij kreeg later zelfs een relatie met één van hen. Het fenomeen staat sindsdien te boek als het stockholmsyndroom. Deze nieuwe zesdelige dramaserie, met Bill Skarsgård in de hoofdrol, vertelt Olofssons bizarre verhaal.

Nu te zien op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids