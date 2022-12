Vanavond op tv: Het diepste zijn van Wim Lybaert, met Pedro Elias bij de psychiater en de ondergang van de pornokoning

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Het Huis’

Eric Goens nodigt dit jaar opnieuw bekend en bemind Vlaanderen uit op zijn sofa in het intussen al achtste seizoen van ‘Het huis’. Zijn eerste gast brengt naast zijn diepste zielenroerselen misschien ook wel een sappig moestuingroentje voor in de kookpotten mee: Wim Lybaert zei na jarenlang ‘nee’ dan toch ‘ja’ op de smeekbede van Goens. ‘Mijn mentor heeft me ooit geleerd dat ik op elke gast een beetje verliefd moet kunnen worden. En dat is tot nog toe altijd gelukt’, aldus de programmamaker in dit blad. Drama, spanning én romantiek: vanavond in ‘Het Huis’.

Om 20.40 op Eén

‘Patiënt Pedro’

Twee seizoenen van de ‘Container Cup’ lang in een kleine ruimte naast Wesley ‘schlagerkoning’ Sonck moeten zitten: je zou voor minder in therapie gaan. Maar geen gemakkelijke en matige grappen meer nu, want Pedro Elias kampt met angsten. Serieuze angsten, waarmee hij niet langer wil leven en daarom in therapie ging. Anderhalf jaar lang volgt ‘Patiënt Pedro’ - na de podcast nu ook een televisieserie - Elias in zijn therapeutisch traject en zijn weg naar een leven zonder angsten. Toch al één ding dat Pedro niet moet vrezen: de afwijzing van zijn behandelende psychiater. ‘Pedro is een goede patiënt’.

Om 22.00 op Play4

‘Porn king: the rise and fall of Ron Jeremy’

In de jaren 80 en 90 was Ron Jeremy (69) één van de bekendste en meest gevraagde pornoacteurs ter wereld, maar hij heeft zijn hoogdagen al lang achter zich. Vandaag zit hij in de gevangenis in afwachting van het proces dat de Amerikaanse overheid tegen hem heeft aangespannen. Ron Jeremy is namelijk door tientallen vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting – zijn jongste slachtoffer was 15 jaar oud – en riskeert de rest van zijn leven in de cel te moeten doorbrengen. Ondertussen is er deze tweedelige documentaire over zijn carrière, maar vooral over zijn misdaden, die laat zien hoe hij met zijn gedrag kon wegkomen dankzij zijn roem, zijn fortuin en het idee dat vrouwen die in de porno-industrie werken geen seks tegen hun zin kunnen hebben.

Om 22.55 op Canvas

‘Trump en de Joden’

Enerzijds steunt Donald Trump Israël door dik en dun en zorgde hij ervoor dat de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verhuisde, anderzijds schurkt hij vaak aan tegen antisemieten. Hoe staan de Amerikaanse Joden tegenover hem?

Om 22.19 op NPO2

‘Master and Commander: the Far Side of the World’

Russell Crowe speelt kapitein Jack Aubrey, die de leiding heeft over een Brits schip in de napoleontische oorlogen. Verwacht geen zwierige piratentoestanden, maar wel een ernstig, meeslepend historisch drama, onvoorstelbaar authentiek in scène gezet door Peter Weir.

Om 20.40 op VTM3

