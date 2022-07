Vanavond op tv: Het Duitse Lernout & Hauspie, een rottende Harry Potter en een iconische comeback

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Better call Saul’ - seizoen 6 deel 2

‘Better Call Saul’ maakt opnieuw zijn opwachting op Netflix voor het tweede deel van het zesde en laatste seizoen. Na de zeven afleveringen die in het voorjaar zijn verschenen, beginnen Saul Goodman en co. nu aan hun mars richting het definitieve einde. Dat wordt voor sommigen wellicht een calvarietocht, want de explosieve en donkere finale van het eerste deel, waarin een personage van het allereerste uur in koelen bloede werd afgeknald voor de ogen van Saul en Kim, belooft weinig goeds. Hoe loopt de wraakexpeditie van Lalo tegen Gus af? Wat is het uiteindelijke lot van Kim? In welke vorm maken Walter White en Jesse Pinkman hun aangekondigde comeback? En hebben de schrijvers een passend einde kunnen verzinnen voor deze prequel? Op 15 augustus moeten alle vragen beantwoord zijn.

Nu op Netflix

Lees ook de recensie van deel één: ‘Ook in het zesde seizoen blijft ‘Better Call Saul’ de beste en meest unieke serie die er momenteel op tv te vinden is’ ★★★★★

‘Swiss Army Man’

Voor ze het multiversum veroverden met ‘Everything Everywhere All at Once’, maakten The Daniels deze quirky komedie, met een fenomenale pitch. Paul Dano zit vast op een onbewoond eiland, maar raakt bevriend met het rottende lijk van Daniel Radcliffe, dat zowaar zijn beste vriend wordt. Geschift maar genietbaar.

Om 23.10 uur op VTM 3

‘King of Stonks’

Met ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ heeft Netflix al één uitstekende Duitse serie in de catalogus over een gewone Duitser die in de misdaad belandt, en met ‘King of Stonks’ – van dezelfde makers – komt daar nog een tweede bij. Het op waargebeurde feiten gebaseerde verhaal doet denken aan het schandaal rond Lernout & Hauspie: een eenvoudige computerprogrammeur start zijn eigen technologiebedrijf, en als het succes en de rijkdom niet snel genoeg komen, begint hij op slinkse manieren de waarde van zijn start-up de hoogte in te jagen, tot de zeepbel uit elkaar spat en hij zich de politie en louche schuldeisers van het lijf moet houden. Het zesdelige komische drama over één van de grootste oplichters uit de Duitse naoorlogse geschiedenis swingt even hard als ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’.

Nu op Netflix

Na het derde seizoen van ‘How to Sell Drugs Online (Fast)’ op Netflix moeten we concluderen: die Duitsers hebben tóch humor ★★★★☆

Beeld Netflix

‘The Sea Beast’

We hebben het tot drie keer toe gecheckt: ‘The Sea Beast’ is wel degelijk van Netflix, ook al lijken de eerste beelden recht uit een Disney-tekenfilm te komen. Regisseur Chris Williams heeft niet toevallig ‘Big Hero 6’, ‘Bolt’ en ‘Vaiana’ op z’n palmares staan, en vooral met die laatste prent heeft ‘The Sea Beast’ veel gemeen. Dit is namelijk een avonturenfilm over de legendarische zeemonsterjager Jacob Holland (Karl Urban), die de mensheid beschermt door angstaanjagende monsters uit te schakelen. Een jong meisje schudt zijn morele kompas echter stevig door elkaar als zij bevriend raakt met die bloeddorstige beesten.

Nu op Netflix

Meer kijktips? Check humo.be/gids