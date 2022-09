Vanavond op tv: het grootste feest ter wereld, blinde liefde en een man met een gezichtstattoo

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Mike’

Bingewatchers hebben er een feestdag bij: Disney+ Day, vond plaats op 8 september. De streamingdienst vierde het driejarige bestaan en de stijging van het aantal abonnees met een heleboel nieuwe titels. De opvallendste is ‘Mike’, een miniserie over de beruchte New Yorkse bokser Mike Tyson door de makers van ‘I, Tonya’. Tyson is er niet blij mee, want: ‘Ze hebben mijn verhaal gestolen zonder mij te betalen!’

Disney+

‘Vranckx: grensconflicten’

De grens tussen Ierland en Noord-Ierland was decennialang een broeihaard van onrust. Nu de Brexit het vrije verkeer weer aan banden heeft gelegd, bestaat de vrees dat de vroegere demonen weer de kop zullen opsteken.

Om 20.10 op Canvas

Humo sprak met Rudy Vranckx in zijn Italiaanse vakantiehuis: ‘Ik ben een darwinist, maar de vragen blijven. Waar gaat dit allemaal heen?’

‘Radiance’

Een vrouw die audiobeschrijvingen van films verzorgt voor blinden en slechtzienden wordt verliefd op een bijna volledig blind geworden fotograaf. Klinkt als een vergezochte love story? Dat is het ook deels, maar Naomi Kawase’s dromerige stijl blijft hypnotiserend om naar te kijken en overstijgt het verhaaltje.

Om 0.35 op Canvas

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Beeld rechten vrij

Enkele jaren na de moord op haar dochter neemt Mildred (Frances McDormand) het heft in eigen handen. Om de politie tot actie aan te sporen, huurt ze drie reclameborden aan de kant van de weg. Tragikomedie met briljante acteurs en een meeslepende plot.

Om 0.20 op VTM

‘The Greatest Party on Earth’

In 1971 vierde de sjah van Iran het 2.500-jarige bestaan van de Perzische monarchie. Het feest was zo decadent dat het wordt beschouwd als één van de oorzaken van de islamistische revolutie enkele jaren later.

Om 23.45 op NPO 2

