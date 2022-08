Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘3:10 to Yuma’

Een fatsoenlijke rancher (Christian Bale) en een gevaarlijke outlaw (Russell Crowe) spelen een elektriserend kat-en-muisspel in deze moderne remake van de klassieker uit 1957. Eén van de weinige succesvolle westerns van de eeuw en veel beter dan de ‘F.C. De Kampioenen’-film die gelijktijdig op Eén loopt.

Om 20.35 op VTM 4

'Gunda' Beeld TMDb

‘Gunda’

Een zeug met haar kroost, een paar koeien, een kip met één poot en enkele camera’s: meer had de Russische regisseur Victor Kossakovsky niet nodig om één van de meest bejubelde documentaires van 2020 te maken. ‘Gunda’, naar de naam van het varken dat één van de hoofdrollen heeft, toont hoe een handvol dieren op de boerderij zich door hun dagen scharrelen en wroeten – idyllische taferelen vastgelegd in stemmig zwart-wit.

Om 23.24 op NPO 2

'The Elephant Man' Beeld DOCUMENTATION

‘The Elephant Man’

David Lynch vertelt het waargebeurde levensverhaal van Joseph Merrick, de man die vanwege zijn misvorming door de victoriaanse samenleving werd uitgemaakt als Elephant Man. John Hurt kruipt in de huid van Merrick en Anthony Hopkins speelt de barmhartige chirurg. Uit 1980 en volledig in zwart-wit.

Om 21.30 op Canvas

'Zomergasten' met Derk Sauer Beeld VPRO

‘Zomergasten: Derk Sauer’

Dit keer mag Janine Abbring journalist en mediaondernemer Derk Sauer interviewen. Sauer leidt de kijker door zijn 32 jaar in Rusland en laat het hoe en waarom van de oorlog in Oekraïne zien. Hij vluchtte eerder dit jaar nog met de krant The Moscow Times naar Amsterdam: ‘Ik had één koffer bij me toen ik in Nederland aankwam, de rest is in ons huis in Rusland achtergebleven.’

Om 20.15 op NPO 2

'Koolputters' Beeld © VRT

‘Koolputters’

In deze docureeks getuigen ex-mijnwerkers en hun familieleden over de gevaren van het werk in de mijnen. Onze Man vindt de reeks alvast de moeite: ‘‘Koolputters’ doet goddank niet aan sentimentaliteit, want wie ooit node z’n behoefte heeft gedaan op een kolenschop, weet dat niet élke herinnering klakkeloos in aanmerking komt voor nostalgie.’

Om 20.55 op Canvas

