Vanavond op tv: het leven als flowchart, duiken naar oesters en op datingpad met broer en zus

‘The Rehearsal’

De Canadese komiek Nathan Fielder heeft met ‘The Rehearsal’ misschien wel de prijs voor de vreemdste format van het najaar te pakken. Fielder geeft mensen die een moeilijke taak te wachten staat – bv. iets opbiechten, mama of papa worden – de kans om zich tot in de puntjes voor te bereiden, compleet met een heuse filmset, ingehuurde acteurs en props. Waarom het leven aan toeval overlaten?

Nu te zien op Streamz

‘Champions League: Club Brugge - Leverkusen’

Club Brugge walst vanavond het kampioenenbal op gang tegen Bayer Leverkusen, de huidige nummer 14 van de Bundesliga. De Duitsers hebben hun competitiestart compleet gemist: ze verloren vier van hun eerste vijf wedstrijden. De andere tegenstanders van blauw-zwart in groep B zijn Porto en Atletico Madrid.

Om 20.35 op VTM 2

‘Pano: Bouwpromotor baas?’

‘Pano’ onderzoekt het fenomeen van ‘appartementisering’ als gevolg van de bouwshift waardoor we dichter op elkaar én hoger moeten wonen. Hoe gebeurt dat in Vlaanderen? Reporters Wim Van den Eynde en Mieke Fauconnier leggen de innige band bloot tussen projectontwikkelaars en lokale politici in Merchtem, Antwerpen en Oostende.

Om 21.30 op Eén

‘Joni Mitchell: Lady Blue’

Afgelopen zomer stond Joni Mitchell nog eens op de planken, zeven jaar na haar hersenaneurysma. Intussen praat ze weer over nieuwe muziek opnemen. Deze Franse docu blikt terug op de carrière van de folklegende.

Om 22.40 op NPO 2

‘The Taste of Desire’

In deze Nederlandse auteursdocumentaire gebruikt cineaste Willemiek Kluijfhout de oester als metafoor voor menselijke verlangens en drijfveren in een reeks poëtische portretten van mensen met een passie voor oesters, van een Zweedse oesterduiker over een Franse sterrenchef tot een Japanse parelmaker.

Om 22.45 op Canvas

Dated and Related Beeld TMDb

‘Dated & Related’

Zestien ‘adembenemende singles’ nemen hun intrek in een luxueuze villa in het zuiden van Frankrijk. De twist: de bewoners zijn duo’s van broers en zussen, die zich samen op het datingpad wagen. Gelukkig is vooraf wel duidelijk wie familie is van wie – anders zou het pas écht grensverleggende televisie zijn – maar iemand kussen terwijl je broer of zus erop staat te kijken, zal al schaamtelijk genoeg zijn.

Nu te zien op Netflix

