Vanavond op tv: het leven van Camille, een verfilming van Haruki Murakami en IJslandse crimi met gebreide truien

‘Ik ben Camille’

De tweedelige biopic ‘Ik Ben Camille’ toont hoe Camille Dhont zich voorbereidt op haar eerste concertreeks in een uitverkochte Lotto Arena. Volgens de perstekst vertelt Camille open en eerlijk over haar leven, terwijl de camera’s in haar kielzog volgen. Maar hoeveel ongefilterde waarheid we écht zullen zien van Vlaanderens grootste popster zal nog moeten blijken.

Om 20.30 uur op VTM

‘Burning’

De Koreaan Lee Chang-dong gooide hoge ogen (inclusief twee prijzen in Cannes) met dit bevreemdende thrillerdrama, gebaseerd op een kortverhaal van Haruki Murakami. Het verhaal draait rond Lee Jong-su, een jonge kerel die op een dag zijn jeugdvlam tegen het lijf loopt. Zij vraagt hem om op haar kat te letten terwijl ze op reis is naar Afrika, maar wanneer ze terugkeert, doet ze dat samen met de rijke Ben. Er ontstaat een bizarre driehoeksrelatie tussen hen, met – uiteraard – tragische gevolgen.

Om 00.00 uur op Canvas

‘De slaven van het WK’

Bij de bouw van de stadions waar binnenkort in gevoetbald wordt, zijn honderden doden gevallen. Deze reportage gaat naar Nepal, waar veel gastarbeiders vandaan kwamen, om te praten met familieleden en teruggekeerde bouwvakkers.

Om 20.20 uur op Canvas

‘Black Sands’

Donkere IJslandse krimi over rechercheur Aníta, die na vijftien jaar terugkeert naar haar geboorteplaats, inclusief suffe gebreide trui (het is nu eenmaal een donkere IJslandse krimi). Aníta heeft geen zin in het weerzien met de mensen die ze al die tijd heeft ontweken, onder wie haar eigen moeder. Onderweg wordt ze opgeroepen omdat er een lichaam is aangespoeld op het strand. Daar ontmoet ze een oude vriend, nieuwe collega en ex-geliefde.

Om 20.40 uur op Canvas

‘State of Alabama vs. Brittany Smith’

Deze truecrimedocu is gemaakt door de mensen achter het uitstekende ‘The Keepers’, eveneens te zien op Netflix. Brittany Smith is een vrouw uit Alabama die in 2018 veroordeeld werd tot twintig jaar cel voor de moord op Todd Smith. Naar eigen zeggen handelde Brittany uit zelfverdediging. Ook al had zij meer dan dertig verwondingen op haar lichaam en hij een strafblad met 71 veroordelingen voor geweld op zijn ex-partners, Brittany werd toch voor de rechter gebracht.

Nu op Netflix

