Vanavond op tv: het lichtje in het Achterhuis, het moedertje van Daan en de stevige djoef van Will Smith

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘A Small Light’

Het verhaal van Anne Frank en het Achterhuis kent iedereen, maar deze nieuwe Amerikaanse dramaserie zet die ijzingwekkende historie vanuit een ander perspectief uiteen, nl. dat van buurvrouw Miep Gies, die er die tijdens de Tweede Wereldoorlog alles aan doet om het gezin van haar baas Otto Frank (Liev Schreiber) en twee andere Joodse gezinnen te verbergen voor de Duitse bezetter.

Om 20.30 op National Geographic

‘Waarom wachten’

Artiest Daan is de jongste van vijf kinderen. Vader Jef was kunstschilder en moeder Monique had haar eigen interieur- en designzaak om brood op de plank te brengen. Na dertig jaar opnieuw en opnieuw proberen nam Monique de moeilijke beslissing om thuis weg te gaan. Ze wachtte tot Daan 16 was. Maar had ze wel zo lang moeten wachten?

Om 21.20 op Canvas

‘Three Minutes: A Lengthening’

In een vakantiefilmpje van amper drie minuten uit 1938 verdringen de Joodse inwoners van het Poolse stadje Nasielsk zich enthousiast voor de lens. Het amateurfilmpje, opgenomen door David Kurtz, wordt aan een minutieus onderzoek onderworpen. Wie zijn de mensen die in het filmpje te zien zijn? En welke verhalen zitten in het celluloid verscholen?

Om 22.15 op NPO 2

‘Casino Royale’

In afwachting van de bekendmaking van de nieuwe James Bond (we duimen, Louis Talpe!) kunt u nog eens smullen van het eerste optreden van Daniel Craig als 007. Schitterend stuntwerk, een memorabele booswicht én een fantastische Craig: dit is misschien wel de beste Bond-film aller tijden.

Om 20.35 op VTM 3

Will Smith in 'Ali' Beeld EPA

‘Ali’

Dat Will Smith een stevige djoef kan uitdelen, bewees hij niet alleen op de uitreiking van de Academy Awards in maart vorig jaar, maar ook in ‘Ali’, de bijzonder stijlvolle biopic van Michael Mann over de legendarische bokser en mensenrechtenactivist Muhammad Ali. Bericht aan Chris Rock: búkken!

Om 20.35 op VTM 4

