Vanavond op tv: het marcelleke van Aster Nzeyimana, straffe Vlaamse fictie en een Python in Irak

‘Déjà vu’

Al een jaar op Streamz te bewonderen, vanaf vanavond ook op Play4: de zesdelige, beklemmend in beeld gebrachte sf-dramaserie ‘Déjà vu’, volgens Onze Man ‘Vlaamse fictie zoals je die zelden ziet’. Natali Broods speelt een moeder wier ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt: haar tienerdochter (Xenia Borremans) berooft zich van het leven. ‘Tijdreizen? Begin er niet aan!’

Om 21.00 op Play4

‘Once Upon a Time... in Hollywood’

Leonardo DiCaprio speelt een B-filmacteur die in het Hollywood van de late jaren 60 optrekt met zijn stuntman (Brad Pitt), terwijl de sekte rond Charles Manson zich klaarmaakt voor actie. Nostalgische ode van Quentin Tarantino aan een kantelpunt in de (film)geschiedenis.

Om 20.35 op VTM 3

‘Ali’

Biopic over Muhammad Ali waarin Will Smith voor het eerst brak met zijn imago als wisecracking actieheld. Regisseur Michael Mann concentreert zich op één decennium uit het leven van de bokslegende, wat de samenhang ten goede komt. Strak geregisseerd, met een verrassend sterke Smith.

Om 20.35 op VTM 4

‘Michael Palin: Into Iraq’

Ex-Monty Python Michael Palin trok voor de BBC de voorbije decennia de wereld rond, maar in één land was hij nog nooit geraakt: Irak. Die leemte vulde hij in de lente van dit jaar op. Hij trok naar het oosten van Turkije, waar de Tigris ontspruit, en volgde de rivier daarna tot aan de monding in de Perzische golf: een trip van ruim 1.500 kilometer die grotendeels door Irak loopt.

Om 21.20 op Canvas

‘25 jaar Canvas: slot’

Zijn het de almaar verlepter uitziende porties gemengd, de zichtbaar verschraalde pilsjes of toch het prominent in beeld gebrachte marcelleke van Aster Nzeyimana? Feit is dat ‘25 jaar Canvas’, een nostalgische zaalquiz in een stoffige achterafkamer, ons al drie dagen aan het scherm gekluisterd houdt. Gaan vanavond als top 3 de laatste speeldag in: Team De Ideale Wereld, Team De Neveneffecten en Team Cultuur.

Om 22.10 op Canvas

Lees ook onze recensie: het opzienbarendste was het feit dat de zender niet àlle 25 jaar gedeugd heeft ★★★1/2☆

Gil Scott-Heron op de cover van 'Pieces of a Man' uit 1971 Beeld rv

‘Gil Scott-Heron - Pieces of a Man’

Na onder meer Fleetwood Mac, Paul Simon en Elvis Presley kreeg ook cultartiest Gil Scott-Heron de ‘Classic Albums’-behandeling. Het meesterwerk in kwestie: ‘Pieces of a Man’ uit 1971, bestaande uit maatschappijkritische teksten en soulvolle jazzbeats – hiphop avant la lettre, dus. Regisseur Shurwin Beckford: ‘Muzikaal deed Gil iets geniaals en vernieuwends. Kanye West, Kendrick Lamar, Nas, Anderson .Paak: de grootste rappers hebben hem niet voor niets gesampeld.’

Om 23.10 op Canvas

