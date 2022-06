Vanavond op tv: het Marvel-avontuur van Adil en Bilall, de revanche van de Duivels en het stomende debuut van de Wachowski’s

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Ms. Marvel’

Na het succes van ‘Bad Boys for Life’ klopte Marvel Studios aan bij Hollywoodbestormers Adil El Arbi en Bilall Fallah voor ‘Ms. Marvel’, de allereerste Marvel-reeks met een moslima in de hoofdrol: Kamala Khan aka Ms. Marvel, een Pakistaans-Amerikaans tienermeisje dat fan fiction schrijft over superhelden, tot ze er zelf eentje wordt. De 19-jarige Iman Vellani was in de wolken toen ze rol aangeboden kreeg: ‘Door een personage als Ms. Marvel voelde ik me erkend en begrepen.’

Nu te zien op Disney+

‘UEFA Nations League: België - Polen’

Na de pandoering van vorige vrijdag tegen Nederland – welke snoodaard had de drinkbussen van onze Duivels gespiket? – moeten de elf van bondscoach Roberto Martinez vanavond tegen Polen opnieuw aan de bak. Is er vanavond een rol weggelegd voor Arthur Theate, de beloftevolle verdediger van Bologna? ‘Natuurlijk hoop ik erbij te zijn in Qatar. Voorlopig staan de sterren gunstig. Ik probeer mezelf steeds voor te houden dat ik de keuze niet aan de coach mag overlaten. Dat ik er zélf moet voor zorgen dat hij niet om me heen kan.’

Om 20.25 op VTM

Gina Gershon en Jennifer Tilly in 'Bound' Beeld TMDb

‘Bound’

Voordat ze wereldwijd doorbraken met ‘The Matrix’, lieten de zussen Wachowski van zich horen met deze broeierige neonoir. Gina Gershon speelt Corky, een recent uit de gevangenis vrijgelaten loodgieter die een affaire begint met haar bovenbuurvrouw Violet (Jennifer Tilly, één en al hese hitsigheid en weelderig decolleté). Ze besluiten om 1 miljoen dollar maffiageld te pikken en de schuld te steken op Caesar (Joe Pantoliano), Violets vriend die de centen moest witwassen.

Om 20.35 op VTM 4

Olivia Joof Lewerissa en Josephine Park in 'Skruk' Beeld Tine Harden

‘Skruk’

De Nederlandse vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat heeft tientallen patiënten met zijn eigen zaad bevrucht, maar wat de Deense fertiliteitsarts Josephine Park in deze nieuwe lichtvoetige dramaserie uitspookt, is ook niet mis. In een dronken bui brengt zij het sperma van haar ex in bij haarzelf, met een zwangerschap en een resem komische ontwikkelingen tot gevolg.

Nu te zien op Netflix

‘Vidange perdue’

Geoffrey Enthoven maakte in 2006 met ‘Vidange perdue’ een fijn filmpje over een knorrige bejaarde die na de dood van zijn vrouw een nieuwe wending aan zijn leven geeft. Nand Buyl is ronduit geweldig als de alerte grijsaard die graag in de billen van de vrouwtjes knijpt, met zichtbaar genoegen van zijn Trappist Westmalle nipt en te allen prijze wil bewijzen dat hij nog best zijn eigen boontjes kan doppen

Om 20.35 op VTM Gold

