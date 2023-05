Vanavond op tv: het rijkeluiskind in Pommelien Thijs, terug naar het verleden met Michael J. Fox en een Belgisch jazzgenie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Knokke Off'

Willem De Schryver en Pommelien Thijs spelen rijkeluiskinderen die de zomer van hun leven tegemoet gaan, tot iemand nieuw in hun leven komt en alles ondersteboven gooit. Er ontstaat een driehoeksverhouding, maar volgens De Schryver gaat het ook over de relatie van de jongeren met hun ouders: ‘We denken vaak dat rijke mensen het makkelijk hebben en veilig zitten in hun grote huizen en auto’s. Maar de reeks toont dat hun leven óók stevig kan wankelen.’

Nu op VRT MAX

Lees ook het interview met Willem De Schryver: ‘Noem mijn personage gerust een arrogante, zelfingenomen eikel’

‘Django’

Geen spaghettiwestern, geen film van Quentin Tarantino en ook met de band achter het indiehitje ‘Default’ heeft het niks te maken. Dan kan er nog maar van één Django sprake en dat is Reinhardt, de Belgische jazzgitarist die grote snarendrijvers als Jimi Hendrix en Tony Iommi beïnvloedde. Reda Kateb speelt de hoofdrol in deze biopic, die laat zien dat Reinhardt geen heilig boontje was.

Om 21.30 op Canvas

STILL: A Michael J. Fox Movie Beeld TMDb

‘Still: A Michael J. Fox Movie’

Michael J. Fox, voor eeuwig en drie dagen Marty McFly uit ‘Back to the Future’, kruipt in de spreekwoordelijke DeLorean voor een terugblik op zijn eigen leven en werk. Beiden werden getekend door de ziekte van Parkinson, die bij hem werd vastgesteld toen hij amper 29 jaar oud was.

Nu op Apple TV+

‘Body Double’

Heerlijk perverse thriller van Brian De Palma, die de premisse van Hitchcocks ‘Rear Window’ een update gaf voor de jaren 80. Veel kitsch dus, een memorabele scène met een drilboor en lekker foute eightieskapsels! Doorbraakfilm van Melanie Griffith.

Om 22.25 op VTM 4

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids