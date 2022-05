Vanavond op tv: het roofdier in Bill Cosby, Oekraïne op het Songfestival, en de hangende tietjes van Rik Verheye

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘WE NEED TO TALK ABOUT COSBY’

In 2018 werd Bill Cosby, de ster uit de populaire jaren 80-serie ‘The Cosby Show’, na steeds hardnekkigere beschuldigingen veroordeeld voor seksueel misbruik. Hoe kon het gebeuren dat de acteur en komiek jarenlang zijn gang kon gaan en als een seksueel roofdier tientallen vrouwen verdoofde en verkrachtte? W. Kamau Bell (‘United Shades of America’) zoekt het in deze vierdelige docureeks uit.

Om 22.15 op Canvas

‘EUROVISIESONGFESTIVAL’

In de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival treden zeventien landen aan, waaronder Nederland, IJsland en Oekraïne. België komt donderdag aan de beurt met Jérémie Makiese. De show vindt dit jaar plaats in Turijn en wordt in goede banen geleid door Laura Pausini, Alessandro Cattelan en Mika.

Om 21.00 op Eén

Wim Willaert, Jelle De Beule en Rik Verheye in 'Nonkels' Beeld SBS

‘NONKELS’

De West-Vlaamse broers Luc (Jelle De Beule), Willy (Rik Verheye) en Pol Persyn (Wim Willaert) praten luid, bedoelen het goed, maar zitten zo vastgeroest in hun tradities dat losrukken alleen maar pijn kan doen. En dan staat opeens Innocent voor de deur, een jonge Kameroener met wie Luc al jaren een pennenvriendschap onderhoudt. ‘Nonkels’ is uit Vlaamse klei opgetrokken kolder, compleet met plaksnorren, kinprotheses en het betere pruikenwerk. ‘Het is niet onze bedoeling om de kijker te gaan heropvoeden.’

Om 20.35 op Play4

‘RISE OF THE PLANET OF THE APES’

Het eerste deel van de recente ‘Planet of the Apes’-trilogie, met James Franco als wetenschapper die een wondermiddel tegen alzheimer uittest op een aap – een experiment dat extreme gevolgen zal hebben. Een onderhoudende, clevere blockbuster.

Om 20.35 op VTM 3

Dev Patel en Jeremy Irons in 'The Man Who Knew Infinity' Beeld TMDb

‘THE MAN WHO KNEW INFINITY’

Een arme stakker uit een Indiase sloppenwijk – een rol weggelegd voor de getypecaste Dev Patel – krijgt tijdens de Eerste Wereldoorlog een beurs om aan de prestigieuze universiteit van Cambridge te gaan studeren. Daar groeit hij onder begeleiding van zijn professor (Jeremy Irons) uit tot een wiskundig genie. Geen ‘A Beautiful Mind’ of ‘Good Will Hunting’, daarvoor trekt regisseur Matt Brown te nadrukkelijk de melodramatische kaart.

Om 0.15 op BBC 2

‘CLINTON YOUNG: ABOUT TIME’

Na zijn dubieuze veroordeling voor dubbele moord wachtte Clinton Young (38) bijna twintig jaar op zijn executie in een dodencel in Texas. Begin dit jaar zwaaide zijn celdeur plots open: hij werd op borgtocht vrijgelaten. Dat was grotendeels te danken aan het onvermoeibare werk van documentairemaakster ­Jessica Villerius, die zich sinds 2013 vastbeet in Youngs zaak. In deze docu ontmoet ze hem voor het eerst buiten de gevangenis.

Nu te zien op humo.be

