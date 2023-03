Vanavond op tv: het saluut van Jeroom aan zijn broer, op stap met Tom Waes en de ontknoping van ‘Assisen’

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Boris’

Toen Jeroom een tiener was, werd er bij zijn grote broer Boris kanker vastgesteld. Boris nam zich voor om, eens hij genezen was, een reis door Canada te maken, maar het lot besliste daar anders over. 25 jaar later maakt Jeroom samen met Jonas Geirnaert en Bockie De Repper een roadtrip door Canada om daar de as van zijn broer uit te strooien.

Nu te zien op Streamz

Lees ook: De reis met een urne van Jeroom en zijn vrienden Bockie De Repper en Jonas Geirnaert: ‘Het was alsof ik mijn broer weer tot leven wekte’

‘Portretten van Krabbé’

Jasper Krabbé is behalve de zoon van de Nederlandse acteur Jeroen Krabbé ook een beeldend kunstenaar die in deze nieuwe reeks geschilderde portretten maakt van bekende figuren. Om zo authentiek mogelijk te werk te gaan, besluit hij eerst een weekend met zijn model op stap te gaan. In de eerste aflevering is dat niemand minder dan Tom Waes, die Jasper meeneemt naar enkele belangrijke plaatsen uit zijn leven.

Om 20.30 op NPO 2

Lees ook: Jasper Krabbé schildert Tom Waes: ‘We trokken naar een plek die van belang was voor me. Café d’Anvers dus’

‘Assisen’

Zes weken lang kon u, de kijker – voor de gelegenheid in de rol van volksjury – zich op basis van de argumenten in de rechtbank een idee vormen van de schuld of onschuld van de jonge ballerina Eveline (Violet Braeckman). Vorige week moest u het verdict bepalen: was Eveline schuldig aan de moord op topchoreograaf Samuel Indria (Geert Van Rampelberg) of niet? In deze allerlaatste aflevering wordt de ware toedracht onthuld.

Om 21.00 op Play4

Lees ook: Violet Braeckman: ‘Ik ben heel graag vrouw, al word je daar soms ook op afgestraft. Door piemels in je dm’s te krijgen, bijvoorbeeld’

‘John Wick: Chapter 2'

Ideaal voor wie de voorgaande afleveringen wil (her)bekijken vooraleer in de cinema naar deel vier te gaan kijken. In deel twee weigert huurmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) een opdracht van een Italiaanse maffiabaas. Die is daar, zacht uitgedrukt, niet gelukkig mee, waarna de poppen aan het dansen gaan.

Om 20.35 op VTM 2

Chris O'Dowd in 'The Big Door Prize' Beeld TMDb

‘The Big Door Prize’

Met de sitcom ‘Schitt’s Creek’ won de Canadese scenarist David West Read alle tv-prijzen die er te winnen zijn, dus werd met argusogen uitgekeken naar de opvolger. ‘The Big Door Prize’ is opnieuw een komische reeks die zich afspeelt in een ingeslapen dorpje. Deerfield wordt deze keer niet op zijn kop gezet door een stelletje rijke stedelingen, maar door een mysterieus toestel dat op een nacht in de lokale kruidenierswinkel opduikt. De Morpho Machine belooft de gebruiker zijn of haar true life potential mee te delen. Is meteen sceptisch: de sympathieke leraar Dusty Hubbard (Chris O’Dowd, bekend van ‘The IT Crowd’ en ‘State of the Union’).

Nu te zien op AppleTV+

Liever iets anders streamen? Dit zijn de allerbeste series die de afgelopen maand verschenen

Meer kijktips? Check humo.be/gids