Vanavond op tv: Het seksleven van Mindy Kaling, elitaire pubers en ontsnappen in een luchtballon

‘The Sex Lives of College Girls’ (seizoen 2)

Actrice en scenariste Mindy Kaling bezit het talent om een ogenschijnlijk voorspelbaar verhaal vol clichés en vertrouwde personages toch om te smeden tot een uitstekende tv-serie, zo bewees ze eerder al met ‘Never Have I Ever’ en het eerste seizoen van ‘The Sex Lives of College Girls’. Die laatste klinkt een beetje als ‘Sex & the City’ met studenten, maar Kaling heeft slechts drie kwart van een aflevering nodig om je te overtuigen.

Nu op Streamz

Beeld Humo

‘Ballon’

In 1979 probeerden twee bevriende families uit Thüringen in het toenmalige Oost-Duitsland te ontsnappen naar het Westen, in een zelfgemaakte luchtballon. Na een gefaalde eerste poging wisten ze dat het maar een kwestie van tijd was voor de autoriteiten hen zouden opsporen. De klok tikte dus ongenadig voor hun tweede kans. Regisseur Michael Herbig houdt een behoorlijk tempo aan, de tijdgeest wordt overtuigend tot leven gewekt met een gepast groezelige set en er wordt op niveau geacteerd. Een film met vaart en schwung.

Om 22.15 uur op Canvas

‘Disenchanted’

‘Het leukste dat het Huis van de Muis in tijden heeft voortgebracht,’ schreef Onze Man in 2007 over het moderne sprookje ‘Enchanted’. Een prinses (Amy Adams) en een New Yorkse advocaat (Patrick Dempsey) leken op het einde van die film nog lang en gelukkig te zullen leven, maar zelfs op sprookjeshuwelijken komt na vijftien jaar sleet. In deze sequel probeert de prinses haar huwelijk nieuw leven in te blazen, en tussendoor haar woonwijk te behoeden voor een gevaarlijke toverspreuk. Een muzikale romcom met sprookjesfiguren, metahumor en originele liedjes van Disney-veteranen Alan Menken en Stephen Schwartz.

Nu op Disney+

Beeld rv

‘Elitè’ (seizoen 6)

De Spaanse tienerreeks ‘Élite’ van Darío Madrona staat voor de grootste uitdaging sinds het eerste seizoen uit 2018, toen het als kleine vis moest opvallen in de Netflix-catalogus. In het zesde seizoen doet voor het eerst geen enkel personage uit de eerste drie jaargangen mee – geen Samuel, Omar, Rebeka of Cayetana. De trailer zit vol nieuwe gezichten, maar het DNA van ‘Élite’ lijkt niet aangetast: schandaal, geweld en bovenal seks gedijen nog altijd op de prestigeschool Las Encinas.

Nu op Netflix

‘België - Egypte’ (vriendschappelijk)

Voor het WK officieel van start gaat, werken de Rode Duivels nog één oefeninterland af: vanavond wordt er in Koeweit gespeeld tegen Egypte. Het land is geen WK-ganger en werkt dus slechts een trainingskamp af, maar onder meer Mo Salah (Liverpool) en Mohamed Elneny (Arsenal) zitten wel in de 24-koppige selectie.

Om 15.30 uur op VTM

