Vanavond op tv: het slot van ‘Topdokters’, de strijd om een droomhuis en de terugkeer van Hilde Van Mieghem

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Topdokters’

Zonder twijfel dé revelatie van het afgelopen ‘Topdokters’-seizoen: het in het betere timmerwerk onderlegde geslacht Claes. Vader Toon bouwde de dienst orthopedie van het AZ Herentals uit tot het epicentrum voor topsporters uit binnen- en buitenland, zonen Steven en Tom stapten gezwind in zijn voetsporen. ‘Mijn vader polste of ik niet liever plastische chirurgie zou doen. Misschien omdat ik altijd mooie vriendinnen had?’

Om 20.35 op Play4

‘Huis gemaakt’

Anaïs en Cedric, Eline en Younes, en Alexia en Emiel. Deze drie koppels maken nog kans om hun eigen droomhuis te winnen. Vanaf vanavond schakelt de toch wel redelijk onverbiddelijke afvallingskoers een versnelling hoger: de verbouwers in de verschillende panden zijn vanaf nu elkaars rechtstreekse concurrenten.

Om 20.35 op VTM

Junior Planckaert in 'Junior op zoek naar de liefde' Beeld © VRT

‘Junior op zoek naar de liefde’

Junior Planckaert en de acht vrouwen wagen zich in deze derde aflevering aan verbindende en uitdagende activiteiten. Want, zo zegt psychologe Sarah Van Pelt, ‘samen dingen beleven zorgt voor connectie’. Van Pelt begeleidt deelnemers van programma’s als ‘De mol’ en ‘Blind getrouwd’, en staat Junior bij in zijn zoektocht naar de liefde. ‘Veel mensen geloven net als Junior in het idee van de eeuwige liefde. Als het dan niet lukt, voelt het alsof ze gefaald hebben.’

Om 20.40 op Eén

Hilde Van Mieghem in 'Als je eens wist' Beeld VRT

‘Als je eens wist’

Na de spraakmakende reeksen over kindermishandeling en partnergeweld focust Hilde Van Mieghem in het derde seizoen van ‘Als je eens wist’ op een vorm van intrafamiliaal geweld waar zo mogelijk een nog groter taboe op rust: gewelddadig gedrag van kinderen tegen hun ouders.

Om 21.20 op Canvas

‘Bullshit: The Game Show’

In deze krankzinnige nieuwe quiz kunnen de deelnemers tot 1 miljoen dollar winnen, zelfs als ze de antwoorden op de vragen niet weten. Om door te stoten naar de volgende ronde moeten ze er alleen in slagen de andere kandidaten ervan te overtuigen dat hun antwoord correct is. Wie met genoeg zelfvertrouwen de grootste bullshit kan verkopen, maakt kans op de jackpot.

Nu te zien op Netflix

Emma Wortelboer in 'MDEMMA' Beeld BNNVARA

‘MDEMMA’

Hoe schadelijk is XTC? In de eerste aflevering van deze vierdelige webreeks gaat Emma Wortelboer het gesprek aan met drie drugsexperts die het unaniem eens zijn: XTC is bij lange na niet zo slecht voor je als een jointje, tabak of alcohol.

Elke dinsdag vanaf 17.00 op het YouTube-kanaal van ‘Spuiten en slikken’

