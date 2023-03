Vanavond op tv: het vierde seizoen van ‘Succession’, aan tafel bij Karl Vannieuwkerke en naar het Wilde Westen met Kevin Costner

‘Succession’ (seizoen 4)

Het puntje van uw stoel: daar zal u vanavond zitten bij het kijken van ‘Succession’. De onvolprezen HBO-dramaserie over de machtsstrijd aan de top van het mediaconcern Waystar Royco, dat wordt bestierd door de volkomen verknipte familie Roy. Tot zover het goede nieuws, want na het vierde seizoen valt het doek voor de meedogenloze patriarch Logan Roy en zijn venijnig konkelfoezende nazaten.

Vanaf nu te bekijken op Streamz

‘Een jaar op zee’

Wim Lybaert is een kind van de zee. Als kleine jongen bracht hij zijn zomers door op het strand van Zeebrugge: krabben vangen op de oude muur van de haven, uren in de golven spelen en zeilen in zijn optimistje. In het nieuwe Een jaar op zee gaat Wim op zoek naar de ziel van onze vissers uit Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. Hij gaat mee aan boord en wordt visser onder de vissers. Voor mij fishsticks please!

Om 20.40 op Eén

‘Rebound’

De Braziliaans-Belgische Sebastien Bellin is oud-basketbalspeler van onder meer de Antwerp Giants, BC Oostende en de nationale ploeg. Op 22 maart 2016 wil hij in Brussels Airport het vliegtuig nemen naar New York, waar zijn familie verblijft. Echter is dat de dag waarop de aanslag in Zaventem plaatsvond, De gevolgen zijn dramatisch. Sebastien overleeft de explosie, maar zijn beide benen en heup zijn er bijzonder erg aan toe. 6 jaar later, in oktober 2022, houdt Sebastien Bellin woord en staat hij aan de start van de Iron Man in Kona, Hawaï. ‘Rebound’ volgt Sebastien van bij de start van de voorbereidingen tot aan de eindmeet.

Om 21.20 op Canvas

‘Vive le vélo: leve de Ronde’

4 dagen lang trekt Karl Vannieuwkerke met ‘Vive le vélo, leve de Ronde’ langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Elke avond presenteert hij vanop een andere locatie langs de route van de Ronde - van Brugge tot Oudenaarde - en nemen telkens drie gasten plaats aan tafel. Sammy Neyrinck duikt in de sfeer van de Ronde voor dagverse reportages uit het peloton, en iedere dag is er ook een portret van een spilfiguur uit de rijke Ronde-geschiedenis.

Om 22.05 op Eén

‘Dances with Wolves’

Het is makkelijk om het regiedebuut van Kevin Costner te ridiculiseren, maar het valt niet te ontkennen dat hij een meeslepend verhaal vertelt, de grandeur van het Wilde Westen schitterend in beeld brengt, en met James Horner een ambachtsman als componist in huis heeft. Een ietwat naïef, maar oprecht epos.

Om 20.35 op Play5