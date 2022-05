Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘ON HER MAJESTY’S SECRET SERVICE’

De enige Bondfilm met George Lazenby was lang het zwarte schaap van de serie: Lazenby sloeg niet aan en de film bracht weinig geld op. De laatste jaren kwam er echter een herwaardering, vooral voor het gedurfde einde. ‘No Time to Die’ heeft veel te danken aan deze aflevering.

Om 20.35 op VTM 4

Bekijk ook: Onze Man herbekeek en rangschikte alle 26 Bondfilms

‘The Trojan Horse: On the Trail of a Myth’ Beeld VRT

‘THE TROJAN HORSE: ON THE TRAIL OF A MYTH’

Het is één van de bekendste mythes uit de wereldgeschiedenis: de Grieken namen Troje in door een houten paard vol soldaten binnen te smokkelen. Maar wat klopt daarvan? Archeologen zoeken het uit.

Om 21.05 op Canvas

'De Tien Om Te Zien' - Anne De Baetzelier en Willy Sommers Beeld DPG Media

‘DE TIEN OM TE ZIEN’

Vanaf eind juli mogen TOTZ-fans weer feesten op de zeedijk in Westende, maar voor het zover is, gaat VTM eerst op een nostalgische trip down memory lane. Zes afleveringen lang lichten ze de opvallendste momenten en gasten die Studio Manhattan gezien heeft, uit.

Om 20.30 op VTM

‘WHAT MAKES US BOYS’

Portret over broertjes Daan en Sam die opgroeien in een typische Nederlandse woonwijk en het niet altijd even makkelijk hebben. Wanneer de oudere Daan naar de middelbare school gaat, blijft Sam alleen achter en komt de band tussen de twee broertjes onder druk te staan.

Om 21.55 op Canvas

J.K. Simmons in 'Night Sky' Beeld rv

‘NIGHT SKY’

In een schuurtje in de tuin van het bejaarde koppel Franklin (J.K. Simmons) en Irene York (Sissy Spacek) bevindt zich een portaal naar de ruimte. Als ze door de verborgen deur gaan, komen ze terecht op een observatieplatform dat uitkijkt over een prachtig ruimtelandschap. Een toegang tot het leven na de dood of hebben buitenaardse wezens er iets mee te maken?

Vanaf nu op Prime Video

Meer kijktips? Check humo.be/gids