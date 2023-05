Vanavond op tv: Het zweet en de tranen van Bouchez en pêche tonijn met Niels Destadsbader

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Special Forces: Wie durft wint’

Bekende gezichten gaan naar Marokko om zich te wagen aan de keiharde, fysiek en mentaal taxerende opleiding van de Special Forces. Uitkijken naar lachen maar vooral tranen want de eerste trainingen zijn lopen over hard terrein en voorwaarts van een toren rapellen. Onder andere van de partij: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, Koen Wauters en politiek journalist Hannelore Simoens.

Om 20.35 op VTM

‘Rambo: Last Blood’

Sylvester Stallone is deel van het actiefilmdecor geworden, legendarisch maar ondertussen lichtjes riekend van de ouderdom. Het plot van de vijfde Rambo installatie is een retestrakke missie waarin onze favoriete actieheld uit de tijd van de videocasette Mexicaans crapuul omlegt op de tonen van ‘Five to One’ van The Doors.

Om 20.35 op VTM2

‘Chip War’

Door de recente pandemie en het daaruit volgende tekort aan halfgeleiders zijn maar liefst 10 miljoen auto’s in 2021 niet geproduceerd. Ook de productie van computers, broodroosters en koelkasten moest boeten. Halfgeleiders zijn van groot technisch en trategisch belang. Slechts een paar landen bezitten de kennis om ze te maken, terwijl de vraag steeds groter wordt. Deze documentaire verkent de geopolitieke veranderingen ten gevolge van de chip-spanningen.

Om 20.10 op Canvas

‘Sam - A Saxon’

Een waargebeurde Duitse dramareeks over de eerste zwarte politieagent in Oost-Duitsland, Samuel ‘Sam’ Meffire. De zevendelige miniserie toont hoe de man begin jaren 90 symbool stond voor een nieuw en tolerant Duitsland: hij was namelijk het gezicht van een nationale reclamecampagne. Meffire kwam enkele jaren later om een heel andere reden in het nieuws: de modelagent had een café, een bordeel en zelfs een gepensioneerd koppel beroofd. De held werd een schurk en moest jarenlang brommen. ‘Die reclamecampagne kwam op het juiste moment voor Duitsland, maar niet voor mij,’ liet een gerehabiliteerde Meffire onlangs optekenen.

Op Disney+

‘Viva la feta’

Beeld Play Media

In de laatste aflevering van ‘Viva la feta’ komt een van de opperschermgezichten van de Vlaamse tv op bezoek: Niels Destadsbader. Aan bod komen onder anderen achterklap en je gevoel voor eigenwaarde. Niels, Otto-Jan en Jani maken het eiland Sifnos voor een laatste keer onveilig.

Om 21.00 op PLAY4

