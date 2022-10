Vanavond op tv: Hete tijden met Louis Talpe, true crime uit België en een neppe Boris Johnson

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Onder vuur’

Voortaan wordt het weer elke zondagavond wat warmer op Eén met het tweede seizoen van ‘Onder vuur’, waarin het korps van Post Oosteroever een jaar na de dood van hun geliefde brandweervriend Vincent nog steeds niet helemaal hersteld is. Louis Talpe, Lien De Graeve, Sam Louwyck en co. krijgen in dit seizoen versterking van onder andere Jennifer Heylen en Guga Baúl, maar kampen alsnog met een ernstige onderbemanning.

Om 20.40 uur op Eén

‘All Quiet on the Western Front’

De Duitse veteraan Erich Maria Remarque schreef in 1929 een kritisch boek over zijn traumatische ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nazi-Duitsland deed het prompt in de ban, elders ter wereld werd het een bestseller. Netflix brengt de gruwel van de Grote Oorlog een eeuw later weer tot leven in deze nieuwe verfilming. Nieuwkomer Felix Kammerer speelt Paul, een naïeve 17-jarige die zich samen met zijn kameraden inschrijft bij de Wehrmacht. De tieners bevinden zich al snel in de loopgraven, nauwelijks getraind en in het opgelapte uniform van een neergeschoten collega.

Nu op Netflix

Beeld Phil Fisk/ Sky UK Ltd

‘This England’

Net nu we dachten van corona te zijn bevrijd, sleurt de nieuwe miniserie ‘This England’ ons weer mee naar het voorjaar van 2020, toen de pandemie de hele wereld in haar greep kreeg. De zesdelige dramareeks reconstrueert hoe de Britse premier Boris Johnson – zeer overtuigend neergezet door Kenneth Branagh – de crisis probeerde in te dijken aan de overkant van Het Kanaal.

Om 22 uur op Canvas

‘True Crime Belgium’

‘True Crime Belgium’ brengt een reeks unieke misdaaddocumentaires over de meest schokkende en verwerpelijkste misdrijven die de voorbije decennia gepleegd werden in België. Via authentiek gerechtelijk foto- en videomateriaal wordt de misdaad gereconstrueerd en voor de allereerste keer worden ook de speurders, onderzoeksrechters en openbare aanklagers gehoord. De eerste aflevering focust op de moord op politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen.

Om 20.40 uur op Play4.

‘Bouddhisme, la loi du silence’

Slecht nieuws voor wie de boeddhisten in Tibet beschouwde als onthechte en verlichte wezens: de gemeenschap werd in de jaren 80 en 90 opgeschrikt door schandalen rond fraude, chantage en misbruik.

Om 20.20 uur op Canvas

Beeld /

‘Mijn vader is een saucisse’

Een brave bankier (Johan Heldenbergh) besluit om zijn leven een nieuwe wending te geven en het te proberen maken als acteur. Iedereen verklaart hem voor gek, behalve zijn 12-jarige dochter Zoë. Charmant familiefilmpje, dat het hart op de juiste plaats heeft.

Om 15.23 uur op NPO 3

