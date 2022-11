Vanavond op tv: Hollanders met een verrassingsaanval, dé oplossing voor uw burn-out en het beste Vlaamse tv-programma ooit

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Out of office’

In vijf jaar tijd is het aantal mensen met een burn-out met een derde gestegen. Bijna een half miljoen Vlamingen ervaren zoveel stress dat ze niet meer in staat zijn om te werken. In ‘Out Of Office’ brengt Bruno Vanden Broecke vijf van hen samen op de Emiliushoeve, een zorgboerderij in de Kempische natuur. Ze ontmoeten er zes mensen met bijzondere kwaliteiten die elke dag vol goesting naar hun werk komen. Voor een half jaar worden ze collega’s en starten ze samen een nieuw project: een oude stal ombouwen tot een korte keten biowinkel.

Om 20.45u op VTM

‘De Toots Sessies’

De deuren van de legendarische Studio Toots in het VRT-Omroepcentrum zwaaien weer open voor een nieuwe reeks van De Toots Sessies. Daarbij geven artiesten van eigen bodem telkens het beste van zichzelf tijdens een kort optreden. De nadruk ligt op de ontdekking van nieuw en jong talent. Maar ook gevestigde namen krijgen de kans om nieuw werk voor te stellen. Vanavond is het aan Warhaus, komen ook nog langs: Meltheads (22/11), Bluai (23/11), Chibi Ichigo (24/11), Ruben Block (28/11), Berre (29/11), K.ZIA (30/11), Jan Verstraeten (1/12).

Om 19.40u op Canvas

De Toots Sessies: Warhaus Beeld VRT

‘In de gloria’

Vollenbak Humperdinck! In het kader van 25 jaar Canvas (en, ongetwijfeld, van de besparingen) zijn ze aan de Reyerslaan op het puike idee gekomen om de beste afleveringen van het geweldige ‘In de gloria’ er nog eens door te jagen. Jan Eelen denkt dat iedereen het inmiddels al gezien heeft, maar zelfs als dat het geval is: geloof ons, het wordt enkel beter met de jaren. Het beste Vlaamse tv-programma ooit? Jawel, volgens Onze Man.

Om 22.50u op Canvas

‘The Last Days of Mariupol’

Begin dit jaar was Marioepol in Oekraïne nog een bloeiende havenstad met bijna een half miljoen inwoners. Na de Russische inval in februari werd de stad in drie maanden tijd herleid tot een ruïne. Een hel waarin meer dan twintigduizend burgers om het leven zijn gekomen, dode lichamen op straat lagen en zelfs de ziekenhuizen niet veilig waren voor de bombardementen van Poetins soldaten. ‘The Last Days of Mariupol’ toont de vernietiging door de ogen van de inwoners, die vertellen over de eerste dagen en weken van de oorlog, de groeiende wanhoop en de vele pogingen om te vluchten voor het geweld.

Om 21.20u op Canvas

De Invasie van België: Gers Pardoel, Anouck Hoogendijk Beeld PowNed

‘De invasie van België’

Breaking! Niet Vladimir Poetin of Xi Jinping, maar die duivelse Nederlanders breken door onze grenzen met een verrassingsaanval. In ‘De invasie van België’ proberen de snoodaards ons land te annexeren. Vijf duo’s min of meer bekende Nederlanders − eigenlijk doet bij ons enkel Gers Pardoel écht een belletje rinkelen − steken de grens over en proberen in ons land hun driekleur te hijsen. Maar begin uw klompen nog niet in te lopen, want Peter Van de Veire leidt het verzet.

Om 20.25u op NPO3

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids