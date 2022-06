Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Geschifte actiefilm met Keanu Reeves als ex-huurmoordenaar die weer aan de slag gaat nadat snoodaards zijn hondje afmaken. Prachtig gestileerde actieballetten, een vlijmscherpe montage en een sluw gevoel voor humor maken dit tot één van de meest memorabele actiefilms van de laatste jaren.

Om 20.35 op VTM 3

'The Third Reich In Colour' Beeld VRT

‘The Third Reich in Colour’

Canvas zet de zomer stevig in met deze nieuwe driedelige Duitse documentairereeks die aan de hand van in high-definition omgezette kleurbeelden de gruwel van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog haarscherp in beeld brengt.

Om 20.55 op Canvas

'Curse of the Chippendales' Beeld /

‘Curse of the Chippendales’

De Chippendales bestonden niet alleen uit spannende leren broeken en blonde haren, hun wereld zat ook vol seks, drugs, fraude en geweld. Deze reeks werpt een blik achter de met olie ingewreven torso’s.

Om 22.45 op Canvas

‘Wagner, l’armée de l’ombre de Poutine’

Een onderzoek naar het schaduwleger van Poetin, al hun misdaden en straffeloosheid incluis. Wie zit er achter de Wagner Group? Waar komt hun geld vandaan? Exclusieve documenten en getuigenissen van vervolgde journalisten en huurlingen die zich tegen Wagner hebben gekeerd, werpen een blik op de spookachtige organisatie.

Om 21.35 op Canvas

‘Tegenlicht: wat als de handel stilvalt?’

Als Maggie De Block geen miljoenen mondmaskers vernietigd jaren voor de coronapandemie, zorgt Poetin wel voor een tekort aan zonnebloemolie. De internationale handelsstromen liepen te laatste tijd niet altijd even gesmeerd. Vlaamse toekomstonderzoeker Yannick Dujardin duikt in oorsprong en toekomst van de lange toeleveringsketen.

Om 20.29 op NPO 2

