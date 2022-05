Vanavond op tv: horror in het hoge noorden, een Essex(y) dominee en Whatsapp-berichten vanuit het graf

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Lincoln lawyer’

Mickey Haller is een gladde advocaat die van zijn voetstuk wordt gesmeten en dan noodgedwongen de auto uit de titel als zijn kantoor gebruikt, tot hij een moordzaak aanneemt. Het gelijknamige boek vormde in 2011 al de basis voor een film met Matthew McConaughey in de hoofdrol, maar wie zich de plot nog herinnert, hoeft zich geen zorgen te maken: dit verhaal is eigenlijk de tweede Haller-krimi, ‘The Brass Verdict’.

Vanaf 13 mei op Netlfix

‘Trapped’ - seizoen 2

De IJslandse hitserie ‘Trapped’ hield twee jaar geleden tientallen miljoenen kijkers op het puntje van hun stoel, en dat zal bij het tweede seizoen niet anders zijn. De charismatische politiechef Andri Olafsson (Olafur Darri Olafsson) moet de ware toedracht achter een aanval op een IJslandse minister proberen te onthullen. Daarvoor trekt hij naar het noorden, waar een deel van de bevolking in opstand is gekomen tegen de uitbreiding van een aluminiumfabriek. Olafsson is in geen tijd verwikkeld in lokale conflicten, en tegelijk beginnen de hormonen van zijn tienerdochter op te spelen.

Om 23.05 op Canvas

‘The Essex serpent’

Het afgelopen decennium joeg Claire Danes als CIA-agente Carrie Mathison acht seizoenen lang op terroristen in ‘Homeland’, nu krijgt ze in de nieuwe miniserie ‘The Essex Serpent’ te maken met een bovennatuurlijk fenomeen in het Verenigd Koninkrijk van de 19de eeuw. Na een aardbeving in Essex gonst het bij de bevolking over een angstaanjagend wezen: de Londense weduwe Cora Seaborne, een vrouw van de wetenschap, trekt op onderzoek uit en maakt kennis met dominee William Ransome (Tom Hiddleston), die de angstige bewoners probeert gerust te stellen. Tussen de twee groeit een innige vriendschap.

Vanaf 13 mei op AppleTV+

‘In the fade’

‘In the Fade’, winnaar van de prijs voor beste actrice op het Filmfestival van Cannes, is voor regisseur Faith Akin een terugkeer naar de vorm van weleer. Diane Kruger speelt een vrouw wier man en zoon sterven bij een neonazistische bomaanslag in een Turkse wijk. Haar verdriet slaat na een tijdje om in woede en ze zint op wraak. Akin geeft Kruger een stevig onderbouwd personage om te spelen, en holy moly, wat geeft ze er een lap op! De actrice – zeer uitzonderlijk aan het werk in haar moedertaal – levert een doorleefde, memorabele vertolking af, vol schakeringen.

Om 21.20 op Canvas

‘Nocturnal animals’

De tweede film van modeontwerper Tom Ford (na het eveneens uitstekende ‘A Single Man’) is een intrigerende thriller, waarin Amy Adams een rijke gallerijhoudster speelt die een door haar ex (Jake Gyllenhaal) geschreven roman leest: een zweterige neo-noir, doordrongen van existentiële wanhoop. Voor haar is het boek een symbolisch verhaal van wraak. Blijft achteraf nog een tijdje in je kleren zitten.

Om 22.20 op VTM 4

‘Social media murders’

Driedelige true crime-serie over enkele bijzondere misdaadzaken waarin sociale media een belangrijke rol hebben gespeeld. De eerste aflevering gaat over de 23-jarige Molly McLaren, die werd vermoord door haar ex-vriend die ze via Tinder had leren kennen. Zelfs na het einde van hun relatie bleef hij haar stalken en leugens verspreiden via het internet. In deze documentaire komen niet alleen vrienden en familie aan bod, maar ook Molly zelf, die getuigt via overgebleven berichten en video’s.

Om 21.34 op NPO 3