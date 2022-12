Vanavond op tv: horror onder de kerktoren, The Beatles in India, en de fobie van Shania Gooris

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

Enkele uren voordat D-day losbarst, wordt een team Amerikaanse paratroepers gedropt in een door de nazi’s bezet gebied in Frankrijk. Hun missie: een radiozender bovenop een zwaarbewaakte kerk uitschakelen. Maar ‘Overlord, geproduceerd door J.J. Abrams, is niet zomaar een oorlogsfilm. Onder de kerk bevindt zich namelijk een labo waarin de nazi’s mysterieuze experimenten uitvoeren. Een erg genietbare B-film!

Om 22.55 op VTM 3

‘De Toots Sessies’

Enkele jaren geleden bracht visueel kunstenaar en muzikant Jan Verstraeten – tevens de partner van Murielle Scherre – zijn eerste EP ‘Cheap Dreams’ uit. Begin dit jaar lanceerde hij zijn langverwachte debuut ‘Violent Disco’. Verstraeten brengt energie, rauwe spirit en een grote roze pop mee naar ‘De Toots Sessies’.

Om 19.40 op Canvas

‘The Beatles and India’

The Beatles en India, het is een liefdesrelatie die zo’n halve eeuw geleden begon toen de bandleden naar de Himalaya trokken op zoek naar spirituele gelukzaligheid en die zou uitmonden in een ongekende uitbarsting van muzikale creativiteit. Regisseur Ajoy Bose woonde toen in Calcutta. Over die cruciale periode van de band schreef hij het boek ‘Across the Universe’, hier bewerkt tot een docu.

Om 22.55 op Canvas

‘Ons DNA’

Mensen die last hebben van misofonie zijn overgevoelig voor specifieke geluiden zoals eetgeluiden. Of je misofonie hebt, zou te lezen zijn in je DNA. Shania Gooris, de dochter van Kelly Pfaff en Sam Gooris, háát slikkende, slurpende en smakkende mensen. In deze laatste aflevering van ‘Ons DNA’ moet ze aanhoren hoe Frances Lefebure zich stort op een plateau knapperige hapjes.

Om 20.45 op VTM

Lees ook ‘Is dit nu mansplaining?’, vroegen we ons af tijdens ‘Ons DNA’ ★★★½☆, want je bent een millennial of je bent ‘t niet

Shaquille O’Neal in 'Shaq' Beeld Streamz

‘Shaq’

Na Michael Jordan (‘The Last Dance’ op Netflix), Magic Johnson (‘They Call Me Magic’ op Apple TV+) en de voltallige Los Angeles Lakers (‘Winning Time’ op Streamz) krijgt ook Shaquille O’Neal zijn eerbetoon. HBO laat de 50-jarige basketballegende in vier afleveringen zijn leven uit de doeken doen, van zijn aparte opvoeding – vader zei altijd: ‘Je zult mijn keuzes haten, maar van de resultaten houden’ – over zijn gloriejaren in de NBA, tot zijn pensioen in 2011.

Nu te zien op Streamz

Op zoek naar een nieuwe serie op Netflix, Disney+, Streamz en co? Dit zijn op dit moment de beste nieuwe titels op de streamingdiensten

Meer kijktips? Check humo.be/gids