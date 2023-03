Vanavond op tv: Idris Elba in een thriller, blind getrouwd op een eiland en parasiterende Koreanen

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Luther: The Fallen Sun’

Vier jaar na het einde van de Netflix-reeks trekt Idris Elba nog eens de donkere mantel van John Luther aan voor de langspeelfilm ‘The Fallen Sun’. Lange tijd werd hij de volgende James Bond genoemd, al is hij naar eigen zeggen de eerste Elba, Idris Elba. Of in dit geval eerder Luther, John Luther, zoals dat in ‘Luther: The Fallen Sun’ zou zijn.

‘The Undoing’

De HBO-serie ‘The Undoing’ is de ideale kijktip voor wie houdt van reeksen waar rijke mensen met alles kunnen wegkomen en daar ook nog eens in slagen. Nicole Kidman én Hugh Grant vormen uw hoofdpersonages voor vanavond in een thriller die zich afspeelt bij de New Yorkse one percent.

‘Parasite’

Koreaans grootmeester Bong Joon-ho leverde in 2019 de eerste niet-Engelstalige Oscarwinnaar voor Beste Film af, met deze vlijmscherpe satirische thriller. Het verhaal richt zich op een arme familie Kim die in het leven terechtkomt van een rijke familie Park. Zoon en dochter worden bijlesgever en zowel de huishoudster als de chauffeur van het gezin Park worden vakkundig buitenspel gezet om vader en moeder Kim ook een job te geven. Maar wie zijn de échte parasieten: arm of rijk?

‘Becoming Frida Kahlo’

Simpelweg je linker- en rechterwenkbrauw met elkaar in contact laten komen lijkt genoeg, maar niets is minder waar. In Becoming Frida Kahlo wordt een driedelig portret geschetst van de Mexicaanse kunstenares, vooral bekend om haar kleurige en sprekende (zelf)portretten en de woelige relatie met collega-schilder Diego Rivera.

‘Gestrand op Honeymoon Island’

‘Gestrand op Honeymoon Island’ is hét zoveelste format dat u vrijdagavond voor de buis moet lokken. Zo kan u na ‘The Masked Singer’ rustig blijven zitten voor deze intrigerende combinatie van daten én overleven. Acht avontuurlijke singles worden na een blitse speeddate van 30 seconden gematcht. Wie hun perfecte man of vrouw is, ontdekken ze in een paradijselijk oord aan het altaar. Volgens de programmabeschrijving luidt dé centrale vraag: ‘Worden ze zot van elkaar?’ En aanvullend: ‘Worden ze zot van de liefde of zot van miserie?’

