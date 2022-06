Vanavond op tv: idyllische landschappen, de naakte torso van Jeff Goldblum en een duistere tempel

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘The Lakes with Simon Reeve’

Simon Reeve, zeg maar de Britse en iets jongere versie van Tom Waes, zoekt voor zijn documentairereeksen meestal verre oorden op. Maar deze keer brengt ‘The Lakes’ Reeve naar één van de mooiste en meest idyllische landschappen van het Verenigd Koninkrijk: het Lake District, een nationaal park in het westen van het land. De streek is een paradijs voor wandelaars en lokt jaarlijks miljoenen bezoekers, waardoor de ongerepte natuur zwaar onder druk komt te staan.

Om 20.10 op Canvas

Spoel de slechte smaak die ‘Jurassic World: Dominion’ naliet gerust door met de klassieker waar het allemaal begon, en geniet van de fantastische praktische effecten en het iconische Jurassic-deuntje. Oh, en alle scènes met Jeff Goldblum natuurlijk.

Om 20.30 op VTM 3

Van de op Cole Porters ‘Anything Goes’ getoonzette begingeneriek over de razend spannende tête-à-tête tussen Indy en Lao Che (‘So it is true, you’ve found Nurhachi?’) tot en met de race met de mijnkarretjes: het vervolg op ‘Raiders of the Lost Ark’ is als een wervelende rollercoasterrit doorheen een soms héél erg duistere tunnel.

Om 19.55 op Play4

‘All-in’

Ismail en Hakan, jonge twintigers uit Turkije, gaan aan de slag in een all-inclusivehotel aan de kust. ‘All-in’ volgt ze terwijl ze de bizarre wereld vol toeristen, kleurrijke zwempakken en weggegooid eten leren kennen.

Om 22.05 op Canvas

‘Intimidad’

De carrière van de veelbelovende politica Malen Zubiri (Itziar Ituño, alias Lissabon uit ‘La casa de papel’) krijgt een knauw wanneer een video van haar wordt gelekt waarop ze van jetje geeft met een man. In haar zoektocht naar de persoon die het filmpje heeft verspreid, komt ze in contact met andere vrouwen van wie compromitterende beelden naar buiten zijn gebracht. Dat is de start van een strijd tegen een maatschappij waarin de grens tussen privé en publiek is vervaagd, en waarin mannen seks gebruiken om vrouwen onder de knoet te houden.

Vanaf nu op Netflix

