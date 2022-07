Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

De film speelt zich af in een post-apocalyptisch landschap waarin op gigantische rupsbanden rondrijdende steden enterhaken op elkaar afschieten terwijl iemand in de stuurhut waarschuwingen uitroept als ‘Roofstad! Op 10 kilometer en naderend!’ En toch, onze pret kan niet op.

Om 20.35 op VTM 2

'Het Vonnis' Beeld Het Vonnis

Luc (Koen De Bouw) verliest zijn gezin tijdens een overval, maar de dader gaat vrijuit door een procedurefout, waarna Luc wraak neemt. Deze rechtbankfilm uit 2013 volgt de rechtszaak die de straf van Luc bepaalt. ‘Jan Verheyen heeft het ’m geflikt,’ schreef Onze Filmman verbaasd, ‘hij heeft een sterke film gemaakt.’

Om 22.20 op VTM

'Under the Banner of Heaven' Beeld Disney

‘Under the Banner of Heaven’

In 1984 werd de mormoonse gemeenschap in Utah opgeschrikt door de moord op jonge moeder Brenda Lafferty en haar dochtertje Erica. De daders waren Brenda’s schoonbroers, die in de ban waren van een extreme afsplitsing van de mormoonse kerk en geloofden dat ze door God zelf waren aangeduid om de vrouw en haar kind te vermoorden. Het verhaal werd verfilmd in deze miniserie met Andrew Garfield: ‘De reeks vraagt zich af hoe zoiets vreselijks net in zo’n toegewijde gemeenschap is kunnen gebeuren.’

Nu op Disney+

'12 Monkeys' Beeld rv

‘12 Monkeys’

Bruce Willis doet in deze clevere, dystopische en gitzwarte thriller uit 1995 wat Marc Van Ranst al lang had moeten doen: terugkeren in de tijd om een levensgevaarlijk virus in de kiem te smoren. Pas wel op, Marc, want de kans is groot dat Brad Pitt opduikt als een geschifte dierenrechtenactivist.

Om 22.50 op Canvas

‘The Kate Bush Story: Running Up That Hill’

‘Stranger Things’ gaf de carrière van Kate Bush een nieuw leven, en zorgde ervoor dat haar nummer ‘Running Up That Hill’ plots een streaminghit werd en zo ook de jongere generatie kennis maakte met de artieste. Medewerkers, collega-artiesten en fans getuigen in deze documentaire.

