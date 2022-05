Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Glory Days’

Best friends forever Guus Meeuwis en ‘Undercover’-acteur Frank Lammers dompelen zich in deze zesdelige muzikale roadtrip onder in het leven, de muziek en de inspiratiebronnen van Bruce Springsteen. Onderweg bezoeken ze mythische plekken in het universum van The Boss en gaan ze op zoek naar de ziel van songs als ‘My Hometown’, ‘Born to Run’, ‘Land of Hope and Dreams’ en ‘Born in the USA’. ‘Nu ik wat dieper in zijn werk ben gedoken, kan ik alleen maar denken: hoe dom dat ik al die tijd géén fan ben geweest!’

Om 20.25 op NPO 3

‘De Meilandjes zonder centen’

Nadat eerder al de Frogers, Geer & Goor, en de Roelvinkjes ter lering en vermaak een maand lang van de bijstand leefden in ‘Effe geen cent te makken’, is het nu de beurt aan de familie Meiland om hun luxevilla in Noordwijk te verruilen voor een bescheiden huurwoning en een maand lang te ‘wijnen, wijnen, wijnen’ met een uitkering. Poverty porn ofzo heet zoiets.

Om 20.30 op VTM 2

‘Junior Bake Off Vlaanderen’

In het tweede seizoen van ‘Junior Bake Off Vlaanderen’ nodigen Jeroom, Dominique Persoone en Regula Ysewijn opnieuw een verse batch jong bakgeweld uit in hun bakkerstent. ‘Toen de franchise in meerdere landen flopte, heeft de BBC onderzocht wat het programma in Engeland nu tot zo’n succes maakte. Het bleek de grote witte tent te zijn. Die tent vormt echt een wereldje op zichzelf: het moment dat je daar binnenstapt, kom je in een sprookje terecht waar alles mogelijk is.’

Om 20.35 op Play4

Emmi Parviainen en Lynn Van Royen in 'Transport' Beeld Streamz

‘Transport’

Naast onder meer Geert Van Rampelberg, Michaël Pas en Joke Devynck maakt ook Lynn Van Royen haar opwachting in de Fins-Belgische coproductie ‘Transport’. De actrice kruipt in de achtdelige krimireeks in de rol van Roos, een dresseuse in een Vlaamse manège die in het vizier komt van een jonge Finse onderzoeksjournaliste op zoek naar de geheimen van de machtige vleesindustrie. ‘Mijn personage houdt de mensen die zich inlaten met louche zaakjes graag te vriend, maar tegelijk gebruikt ze hun vertrouwen om iets aan die wanpraktijken te proberen doen.’

Nieuw op Streamz

‘The Way Down’

Mager zijn is leven zoals God het wil, luidde het devies van Gwen Shamblin Lara, een Amerikaanse strenggelovige diëtiste die begin jaren 90 de Weigh Down Workshop lanceerde, een dieetprogramma dat op christelijke leest was geschoeid. ‘Zever in pakskes’, zou onze moemoe zaliger zeggen, maar Shamblin Lara’s aanhangers vereerden haar als een wonderdokter.

Nieuw op Netflix

‘Our Father’

In de Verenigde Staten hebben ze hun eigen versie van Jan Karbaat, de Nederlandse fertiliteitsdokter die bij voorkeur zijn eigen sperma gebruikte om patiënten te helpen. Donald Cline opende in 1979 een kliniek waar hij koppels met vruchtbaarheidsproblemen ontving en groeide uit tot één van de meest gerespecteerde namen in het land. Maar nadat enkele donorkinderen enkele jaren geleden hun twijfels hadden geuit over hun afkomst, bleek dat Cline niet alleen zaad van anonieme donoren in zijn spermabank bewaarde, maar ook dat van hemzelf.

Nieuw op Netflix

How I Met Your Father Beeld TMDb

‘How I Met Your Father’

Acht jaar na de laatste aflevering van ‘How I Met Your Mother’ laat Disney+ de spin-off ‘How I Met Your Father’ op de wereld los. De gloednieuwe komische serie focust op de liefdesperikelen van Sophie, die in het heden gespeeld wordt door Hilary Duff en in de toekomst door Kim Catrall (Samantha Jones uit ‘Sex and the City’).

Nieuw op Disney+

