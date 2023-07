Vanavond op tv: Indiase wetenschappers, onzichtbare engerds en een luidkeelse woo-hoo

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Good Omens’ (seizoen 2)

In deze bizarre fantasyreeks spelen Martin Sheen en David ‘Dr. Who’ Tennant een engel en een demon die samen de wereld redden. De rest van de cast is meer hemels dan hels, met namen als Brian Cox, Benedict Cumberbatch en Frances McDormand.

Te zien op Prime Video

‘Indian Space Dreams’

Een team ambitieuze ruimtewetenschappers bouwt in Mumbai aan de eerste Indiase satelliet. Een van hen trekt ook nog eens elke week naar de sloppenwijken in de buurt van het ruimtecentrum om de plaatselijke jeugd les te geven, in de hoop de liefde voor de wetenschap ook bij hen aan te wakkeren.

Om 00.15 op NPO2

‘The Beanie Bubble’

Zakenman Ty Warner werd in de jaren negentig stinkend rijk met Beanie Babies, knuffeldiertjes met vertederend grote ogen die niet met pluche, maar met plastic pellets werden genoemd. Dat dat niet helemaal goed liep, kunt u zien in deze film van Kristin Gore, dochter van de voormalige Democratische presidentskandidaat Al Gore, en haar man Damian Kulash, die u kunt kennen als de zanger van OK Go. Yep, die van hun clip met de loopbanden.

Nu op Apple TV+

‘The Invisible Man’

Cecilia (Elisabeth Moss) gelooft dat haar ex, een gewelddadige en manipulatieve wetenschapper (Oliver Jackson-Cohen), onzichtbaar kan worden en haar stalkt. Sterke horrorfilm die goeie kritieken kreeg, maar niet zijn volledige potentieel kon waarmaken omdat drie weken na de première in februari 2020 de wereld in lockdown ging.

Om 20.25 op VTM 2

‘Blur at the BBC’

Anderhalve week voor Damon Albarn en co naar de Lokerse Feesten komen, zorgt de BBC voor de ideale opwarmer met een compilatie van hun beste optredens bij Tante Beeb.

Om 21.25 op BBC 2

