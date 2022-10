Vanavond op tv: ‘Into the wild’ met een snuifje kindermishandeling, de queer in Matt Damon en bijna afgebeten piemels

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Leave no trace’

Will (Ben Foster), een getraumatiseerde veteraan van de Irakoorlog, heeft de beschaving de rug toegekeerd en leeft, samen met zijn 13-jarige dochter Tom (Thomasin McKenzie), in een uitgestrekt nationaal park in Oregon. Wonen in een tent en leven van wat de bossen te bieden heeft klinkt idyllisch, maar net als in ‘Into the wild' blijkt de realiteit er vooral een van koude, nattigheid, honger en ontbering te zijn. Op welk punt gaan de liefde en goede bedoelingen van Will over in kindermishandeling? Zonder te oordelen laat regisseur Debra Granik die vraag doorschemeren in een absoluut fascinerend, genuanceerd drama. De visuele stijl heeft sfeer en textuur en vooral McKenzie (zie ook ‘Last Night in Soho’) maakt enorme indruk in een vroege rol.

Om 22.20 op Canvas

‘Mad Max: fury road’

Dertig jaar na het laatste deel neemt Tom Hardy de gehavende leren jas van Mel Gibson over om gestalte te geven aan ‘Mad’ Max Rockatansky, die zich staande houdt in een postapocalyptische woestenij. Een twee uur durende achtervolgingsscène, één en al briljant geregisseerde, kinetische actie, een adrenalinerush zonder weerga.

Om 20.35 op Play4

‘Leaving Afghanistan’

Nauwelijks een jaar geleden, in augustus 2021, stond de wereld met open mond te kijken naar wat er zich in Afghanistan afspeelde. Nadat president Joe Biden had bekendgemaakt dat alle Amerikaanse troepen het land tegen het einde van de maand zouden verlaten, stuikte de Afghaanse overheid in elkaar en kon de taliban in een paar dagen tijd de macht weer overnemen. Het gevolg: tienduizenden wanhopige Afghanen die samenstroomden op de luchthaven van Kaboel, de enige plek waar nog te ontsnappen viel aan het nieuwe regime. De tweedelige BBC-documentaire ‘Leaving Afghanistan’ toont hoe de Verenigde Staten dieper in het Afghaanse moeras wegzakten.

Om 22.19 op NPO2

‘Derry Girls’ (seizoen 3)

‘Derry Girls’ is één van de grappigste series die u waarschijnlijk niet aan het kijken bent. Aan de overkant van het Kanaal is de sitcom over vijf Noord-Ierse tieners in de woelige jaren 90 nochtans een ongezien succes. Het eerste seizoen uit 2018 is de meest bekeken televisiereeks aller tijden in Noord-Ierland en ook in Groot-Brittannië keken miljoenen huishoudens. Vandaag start het derde en laatste seizoen op Netflix, dat door The Guardian alvast gesmaakt werd: ‘Deze moderne klassieker stopt op een hoogtepunt.’

Vanaf nu op Netflix

‘The war of the roses’

Inktzwarte komedie van Danny DeVito, met Michael Douglas en Kathleen Turner als materialistisch yuppiekoppel dat verzeild raakt in een groteske vechtscheiding. Een visschotel wordt ondergepist, piemels welhaast afgebeten, en laat ons hopen dat de hond niet in de paté verzeild geraakt. Gedurfd duister en geweldig grappig.

Om 22.50 op VTM4

‘Behind the Candelabra’

Biopic over de flamboyante homoseksuele pianist Liberace, die in de jaren 70 een affaire had met zijn veel jongere assistent. Wat had kunnen ontaarden in uitlachcinema wordt dankzij Steven Soderbergh een empatisch portret van een man die nooit uit de kast durfde te komen. Michael Douglas en Matt Damon schitteren.

Om 22.35 op NPO3

‘Heizel 1985'

Slot van de knappe reeks rond het Heizeldrama, waarin Frank Raes uitzoekt wat er precies is fout gelopen die noodlottige dag in mei. Waarom was de politie zo slecht voorbereid? Wat was de rol van de voetbalbond? Wie had kunnen ingrijpen?

Om 21.30 op Canvas

‘Dan in real life’

Steve Carell is een weduwnaar die na vier jaar eindelijk weer gevoelens krijgt voor een vrouw (Juliette Binoche). Klein probleem: die dame blijkt de vriendin van zijn eigen broer te zijn. De voorspelbaarheid van de een-lach-en-een-traanformule wordt goedgemaakt door een warme, humane toon en prima acteurs.

Om 22.45 op Eén

‘Das weisse band’

Gouden Palm-winnaar van Michael Haneke, over een klein Oostenrijks dorp waar kort voor de Eerste Wereldoorlog vreemde dingen gebeuren. Dieren worden verminkt, mensen verdwijnen, en één en ander lijkt te wijten aan de kinderen. Bevreemdend thrillerdrama, intelligent en bewust afstandelijk, gevat in ijzig kil zwart-wit.

Zaterdag 8 oktober om 00.21 op NPO2

