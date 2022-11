Vanavond op tv: J-Law op Oscarkoers, het fluïde parcours van Yungblud en de ultieme clash tussen mens en aap

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Causeway’

‘Causeway’ is de eerste film sinds ‘Red Sparrow’ (2018) met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. In dit psychologische drama speelt ze een veteraan die, na een traumatische tijd in Afghanistan, weer aan het leven van alledag probeert te wennen. Critici prezen de ingetogen regie van debutant Lila Neugebauer en fluisteren al over een mogelijke Oscarnominatie voor Lawrence.

Nu te zien op Apple TV+

‘Eden: Untamed Planet’

De Galapagoseilanden, Patagonië, Alaska… Sommige delen van de wereld zijn nog ongerept en nauwelijks verstoord door menselijke activiteit. In het zesdelige ‘Eden’ legt de ploeg van ‘Planet Earth’ uit hoe het leven zich er heeft ontwikkeld. Eerste halte vanavond: Borneo.

Om 21.20 op Canvas

Louis Theroux en Yungblud Beeld BBC/Mindhouse

‘Louis Theroux Interviews... Yungblud’

Afgelopen zomer huppelde Yungblud nog als een jong veulen op speed over het podium van Werchter. Vanavond zoekt Louis Theroux de Britse punkrocker (25) op voor een openhartig gesprek over zijn turbulente jeugd, zijn breekbare mentale gezondheid en zijn fluïde seksuele geaardheid.

Om 22.00 op BBC 2

‘Buurman Abdi’

Na een leven getekend door oorlog en criminaliteit werkt de uit Somalië gevluchte Abdiwahab Ali nu als meubelmaker en sociaal werker in Nederland. Zijn buurman, regisseur Douwe Dijkstra, vatte het plan op om Abdi’s verhaal in zijn home studio te verfilmen, compleet met acteurs, special effects en schaalmodellen. Won vorige maand de Prijs voor Beste Internationale Kortfilm op Film Fest Gent.

Om 23.10 op NPO 2

‘War for the Planet of the Apes’

Caesar en zijn apen wonen vredig in de bossen rond San Francisco, tot een vredelievend gebaar van Caesar onbedoeld tot een bloedbad leidt. Spannend en emotioneel slot van de ‘Planet of the Apes’-reboot, met verbluffende computeranimatie en een geweldige krachttoer van mocap-acteur Andy Serkis.

Om 20.35 op VTM 3

